TRIBUNALES
El juez Peinado archiva el caso Begoña para el delegado del Gobierno en Madrid por orden de la Audiencia: "No ha participado en el delito"
La sala de apelaciones corrigió al instructor de la causa contra la mujer de Sánchez, que había imputado a Martín Aguirre una supuesta malversación
Dos semanas después de que se conociera que la Audiencia Provincial de Madrid se lo había ordenado, el juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, ha formalizado el archivo de la causa para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Le mantenía imputado por un delito de malversación de caudales públicos en relación con la labor ejercida por la asistente de la esposa del presidente del Gobierno en Monclo, pero el tribunal de apelaciones le indicó que la investigación contra él se basaba en "meras suposiciones".
El auto, que tiene fecha de este miércoles 17 de diciembre, acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de Martín Aguirre y dice expresamente que , "resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos".
