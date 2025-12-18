La incidencia de gripe continúa creciendo en Madrid hasta los 308 casos por 100.000 habitantes

La incidencia de la gripe en Madrid continúa creciendo hasta alcanzar los 308 casos por 100.000 habitantes, ha confirmado este jueves la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en los pasillos de la Asamblea de Madrid. "Va subiendo poco a poco", ha señalado. "Sabemos que es un virus que está circulando con el que no habíamos tenido contacto, por eso hay mayor contagio entre la población, pero no hay mayor gravedad".

La consejera ha vuelto a llamar a la población madrileña a vacunarse, algo que ya han hecho en torno a 1,5 millones de madrileños. Para ello ha recordado que lo pueden hacer en su centro de salud o, sin cita previa, en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Además, ha recordado las recomendaciones habituales para prevenir contagios. "El lavado de manos, la protección respiratoria cuando se tienen síntomas y, ahora que vienen estas celebraciones navideñas o que hace frío y estamos en sitios cerrados, que apliquemos el sentido común y protejamos a los demás si tenemos síntomas poniéndonos una mascarilla o no compartiendo sitios cerrados, sobre todo con personas vulnerables", ha señalado.

La consejera ha recordado que desde el pasado 1 de diciembre está activo un plan de invierno que contempla, entre otras medidas, la contratación de 1.800 profesionales sanitarios, si bien ha admitido que no se han podido concretar todas esas contrataciones, sin llegar a informar de cuántas, efectivamente, han tenido lugar. Matute ha culpado de ello al Ministerio de Sanidad. "No hemos podido contratar a los 1.800 porque no hay enfermeras en la bolsa, no hay donde contratar", ha lamentado. "Eso también satura y sobrecarga. Me gustaría trabajar alineada con el Ministerio para que nos ayudara a obtener más profesionales". En ese sentido ha vuelto a reclamar la agilización de la homologación de títulos a los extracomunitarios.

La consejera ha admitido "un aumento de la saturación" de ciertos servicios. "Siempre que hay época de gripe en el plan de invierno los servicios están tensionados", ha asegurado. Según Matute, se está realizando una monitorización diaria "incluso a la hora y el minuto" de pacientes en urgencias de los hospitales y en los centros de salud para tratar de derivarlos hacia los centros de atención primaria para evitar saturación en hospitales. También, ha detallado, se busca dar altas en los procesos de servicios de medicina interna y agilizando traslados hospitalarios.

Cinco horas de espera en urgencias

Frente a ello, desde sindicatos médicos se denuncia que en algunos hospitales los servicios se encuentran desbordados, con camas en los pasillos, habitaciones aisladas y largas esperas para la asignación de camas. Se apunta especialmente al Clínico, el Gregorio Marañón, La Princesa, La Paz y el 12 de Octubre.

"Las agendas de Atención Primaria llevan días desbordadas, sobre todo por el aumento de la complejidad de las patologías en la población vulnerable", denuncia CSIF en una nota. De acuerdo con este sindicato, las esperas en las urgencias del Clínico rebasan las cinco horas y se han habilitado sillas en lugar de camas para dar cabida a más pacientes. Otros están siendo derivados a asado áreas distintas de Medicina Interna. En el Gregorio Marañón, aseguran, se están atendiendo una media de 550 pacientes con esperas para adjudicación de cama de hasta dos días según denuncia el sindicato.

El asunto también ha sido denunciado por la oposición regional. "Cada invierno, un evento perfectamente previsible como la pandemia de gripe obliga a los hospitales a sacar camas a los pasillos", ha señalado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. "Nos quieren acostumbrar a esto para que no confiemos en la sanidad pública madrileña y para tener una excusa para seguir desmantelándola mientras se alimenta a Ribera Salud, a Quirón y al resto de vampiros del presupuesto público que pagamos entre todos los madrileños", ha enfatizado.

Desde el PSOE, su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, ha expresado su preocupación, y ha criticado el intento de Matute de responsabilizar al Ministerio de Sanidad. "La Comunidad de Madrid es experta en poner ventiladores y echar balones fuera, pero que nadie se equivoque, estamos en un Estado que se organiza a través de comunidades autónomas y para sorpresa de nadie, a excepción de la consejera, parece ser, sanidad es competencia autonómica".