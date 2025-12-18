Incendiado un vehículo de alta gama dentro de un concesionario en San Sebastián de los Reyes

Bomberos de la Comunidad de Madrid han controlado este jueves el incendio de un vehículo de alta gama ubicado en la nave 38 de un concesionario en San Sebastián de los Reyes, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 4:45 horas de esta madrugada, cuando el 112 ha recibido una llamada por un incendio en un concesionario de vehículos de alta gama en el municipio madrileño, concretamente en la Avenida de Somosierra.

Al lugar se han desplazado cuatro dotaciones del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid que han encontrado el fuego muy evolucionado en uno de estos vehículos --localizado dentro de una nave de 1.000 metros cuadrados que estaba plagada de coches-- y han controlado rápidamente el incendio de este turismo.

Tal y como ha precisado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el fuego estaba empezando a afectar a otros dos vehículos que estaban anexos, pero la rápida intervención de los bomberos ha evitado la propagación del fuego y estos sólo han sido levemente afectados. Con todo, el fuego ha podido ser extinguido en pocos minutos y ninguna persona ha resultado herida o intoxicada.