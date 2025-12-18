Detenidos el padre y una tía paterna por sustraer a dos menores en Madrid y trasladarlos a Palencia

La Policía Nacional ha detenido al padre de dos menores y a una tía paterna por sustraer a dos niños en Madrid y trasladarlos a Palencia sin comunicar su paradero a la madre, que tenía la custodia.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de noviembre en el distrito madrileño de Arganzuela, cuando la madre acudió a dependencias policiales para denunciar la sustracción de sus dos hijos menores de edad. En ese momento, la mujer estaba trabajando y los niños se encontraban en su domicilio al cuidado de una tercera persona.

Según la investigación policial, la tía paterna apareció en la vivienda y solicitó ver a los menores. La cuidadora accedió y permitió que los acompañara mientras se dirigían al lugar de trabajo para reencontrarse con la madre. Durante el trayecto, se presentó la expareja de la mujer, padre de los niños, y entre ambos convencieron a la cuidadora de que debían llevarse a los menores. A partir de ese momento, la madre dejó de tener contacto con sus hijos y no pudo comunicarse por teléfono con ninguno de los dos.

Las gestiones policiales permitieron identificar un domicilio en Palencia donde podrían encontrarse. Se trataba de la residencia de la tía paterna, por lo que los agentes acudieron en varias ocasiones para comprobar el paradero de los menores, sin obtener respuesta.

En el domicilio de la tía

Finalmente, el 27 de noviembre, agentes de la Comisaría de Distrito de Arganzuela y de la Comisaría de Palencia localizaron al progenitor cuando circulaba con su vehículo acompañado por uno de los hijos, y procedieron a su detención. Poco después, la Policía detuvo también a la tía paterna en el domicilio investigado, donde se encontraba el otro menor.

Los dos arrestados fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de sustracción de menores. Los dos niños fueron trasladados a dependencias policiales para su custodia y atención en un centro de acogida.

Desde Madrid, un indicativo policial provisto con sillas de retención infantil se desplazó junto a la madre hasta la localidad castellanoleonesa para realizar la entrega. De esta manera, los menores fueron reintegrados al domicilio materno en Madrid en perfecto estado de salud.