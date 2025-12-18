Cuatro mujeres asesinadas en Madrid por la violencia machista en 2025

El número de mujeres asesinadas en 2025 en la Comunidad de Madrid por violencia de género asciende a cuatro, la misma cifra que el año anterior. De esas víctimas, la mitad no había denunciado al agresor. En España, los crímenes machistas han sido 47, también el mismo número que en 2024 y hubo denuncia previa en poco más del 20% de los casos.

Los crímenes se han concentrado en cuatro municipios: Torrejón de Ardoz, Alpedrete, Villaverde y Getafe. El 75% de los asesinatos ha ocurrido en municipios de más de 150.000 habitantes, también ha habido uno en un pueblo de menos de 15.000 personas.

María Ángeles, de 45 años, murió asesinada en Torrejón de Ardoz el 30 de noviembre a manos de su expareja, José Antonio G. A., de 44 años, tras haberle retirado una denuncia en 2022. Este aprovechó que tenía que devolverle el perro que ambos compartían tras su reciente separación. Ella y las dos hijas, de 13 y 17 años, del matrimonio se habían marchado hace dos meses a vivir con su madre y planeaba ya divorciarse de forma amistosa tras darse un tiempo de reflexión. Tras asestarle varias cuchilladas con arma blanca precedidas de una fuerte discusión entre ambos, el hombre subió hasta la azotea del edificio, de cuatro alturas y saltó a la calle, cuando falleció tras la caída.

La pareja estaba registrada en 2022 en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, con riesgo "no apreciado" y en estos momentos este caso estaba en situación "inactiva"

Una mujer de 60 años murió después de recibir 50 puñaladas de su marido en la localidad madrileña de Alpedrete el 15 de noviembre. Tras apuñalar a su mujer, el hombre se suicidó, a la vez que recuerdan que ya había presentado conductas autolíticas. El hijo de la pareja, que fue quien encontró a sus padres muertos. No había denuncias previas ni se encontraban en el sistema de seguimiento Viogén.

Marta, una joven de 21 años, falleció el 17 de octubre a manos de su expareja, sobre el que pesaba una orden de alejamiento, en una casa donde tenía una habitación alquilada para cuidar a su hija de dos años en Villaverde.

El sospechoso, padre de la niña y sobre el que pesaba una orden de alejamiento, aprovechó que la víctima se hallaba sola para entrar en la vivienda, asesinarla y escapar sin que nadie se diera cuenta. "El bebé estaba dormido junto al cuerpo cuando la encontró", cuenta Sara, vecina del bajo.

El 24 de junio, Marisa, de 62 años, se convirtió en la primera víctima machista de 2025 en la Comunidad de Madrid. "Auxilio, auxilio, que mi marido me mata", eran los gritos desgarradores a las 7 de la mañana que quebraron aquel día la tranquilidad de un bloque residencial de Getafe.

La víctima recibió nueve puñaladas en el pecho; el presunto homicida, según su hermano, tenía "depresión" y se había intentado suicidar tres veces, siendo salvado por su esposa en dos ocasiones. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.