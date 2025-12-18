Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SEGURIDAD EN NAVIDAD

Más de 1.000 policías se despliegan en el centro de Madrid para blindar el comercio en Navidad

Además de patrullar y actuar en caso de necesidad, la Policía pone el foco en la prevención, invitando a ciudadanos y comerciantes a extremar las precauciones estos días

Archivo- Agentes de la Policía Nacional en la Puerta del Sol de Madrid.

Archivo- Agentes de la Policía Nacional en la Puerta del Sol de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press

Héctor González

Héctor González

Madrid

Desde el pasado 21 de noviembre y hasta el próximo 11 de enero, más de 1.000 agentes de la Policía Nacional están desplegados en cinco distritos céntricos de Madrid para prevenir robos en la vía pública y las tiendas durante la campaña navideña.

Enmarcado en el Plan anual de Comercio Seguro, el dispositivo está integrado por distintas unidades y con un esquema de actuación basado en tres ejes: presencia, prevención y respuesta policial. El objetivo es evitar hurtos y robos con fuerza o violencia; así como modalidades específicas contra establecimientos como los alunizajes, los butrones y también estafas vinculadas a los pagos.

Como parte de la prevención, a los madrileños y visitantes que estos días recorren el centro, la Policía les recomienda mantener sus pertenencias vigiladas en todo momento, especialmente en calles comerciales, zonas de paso y puntos con aglomeraciones, para protegerse del auge de carteristas.

Por lo que respecta a los comerciantes, el cuerpo aconseja prestar atención a clientes con comportamientos sospechosos, extremar el control de los pagos en efectivo y mantener la mercancía de mayor valor en zonas menos accesibles, alejadas de la puerta y de posibles “manos rápidas”.

El despliegue se concentra especialmente en el distrito Centro, donde confluyen la mayor densidad de comercios y la máxima afluencia de personas. Pero el operativo se extiende también a Salamanca, Retiro, Chamberí y Moncloa, zonas con intensa actividad comercial y gran movimiento de compradores en estas fechas.

