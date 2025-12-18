SEGURIDAD EN NAVIDAD
Más de 1.000 policías se despliegan en el centro de Madrid para blindar el comercio en Navidad
Además de patrullar y actuar en caso de necesidad, la Policía pone el foco en la prevención, invitando a ciudadanos y comerciantes a extremar las precauciones estos días
Desde el pasado 21 de noviembre y hasta el próximo 11 de enero, más de 1.000 agentes de la Policía Nacional están desplegados en cinco distritos céntricos de Madrid para prevenir robos en la vía pública y las tiendas durante la campaña navideña.
Enmarcado en el Plan anual de Comercio Seguro, el dispositivo está integrado por distintas unidades y con un esquema de actuación basado en tres ejes: presencia, prevención y respuesta policial. El objetivo es evitar hurtos y robos con fuerza o violencia; así como modalidades específicas contra establecimientos como los alunizajes, los butrones y también estafas vinculadas a los pagos.
Como parte de la prevención, a los madrileños y visitantes que estos días recorren el centro, la Policía les recomienda mantener sus pertenencias vigiladas en todo momento, especialmente en calles comerciales, zonas de paso y puntos con aglomeraciones, para protegerse del auge de carteristas.
Por lo que respecta a los comerciantes, el cuerpo aconseja prestar atención a clientes con comportamientos sospechosos, extremar el control de los pagos en efectivo y mantener la mercancía de mayor valor en zonas menos accesibles, alejadas de la puerta y de posibles “manos rápidas”.
El despliegue se concentra especialmente en el distrito Centro, donde confluyen la mayor densidad de comercios y la máxima afluencia de personas. Pero el operativo se extiende también a Salamanca, Retiro, Chamberí y Moncloa, zonas con intensa actividad comercial y gran movimiento de compradores en estas fechas.
