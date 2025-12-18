METRO DE MADRID
Los coleccionistas pueden comprar secciones de vía de la Línea 6 de Metro por 24,95 euros
Las piezas han sido cortadas y pulidas cuidadosamente para que los interesados conserven un fragmento de la historia del suburbano y se podrán adquirir en las tiendas físicas de las estaciones de Ópera, Plaza de Castilla y Sol
EFE
La Comunidad de Madrid ha ofrecido a los coleccionistas 200 unidades limitadas de secciones de vía de la Línea 6 de Metro, unas piezas, con un precio de 24,95 euros cada una, que se han retirado recientemente de las instalaciones, coincidiendo con la renovación integral de esta línea circular.
Las piezas han sido cortadas y pulidas cuidadosamente para que los interesados conserven un fragmento de la historia del suburbano y se podrán adquirir en las tiendas físicas de las estaciones de Ópera, Plaza de Castilla y Sol, así como en la página web, ha informado la Comunidad de Madrid en una nota.
Estos fragmentos de carril "han guiado el paso de millones de trenes y han formado parte esencial del trayecto diario de los viajeros, y ahora adquieren una nueva vida al transformarse en pequeñas esculturas", han explicado.
En concreto, las secciones corresponden al tipo 54E1, un modelo ampliamente utilizado en la construcción ferroviaria fabricado en acero de grado R260, procedente principalmente de la industria metalúrgica de Gijón.
Sus prestaciones garantizan resistencia al paso y presión de los convoyes, que pesan alrededor de 138 toneladas cada uno. Además, este material está diseñado para soportar condiciones extremas de temperatura y humedad, ha explicado la Comunidad.
La línea más demandada del Metro
Tal y como han recordado, la Línea 6 es la más demandada del suburbano, con más de 400.000 usuarios de media al día. Se comenzó a construir en 1969 y fue inaugurada el 11 de octubre de 1979.
La configuración actual llegó el 5 de mayo de 1995, con la apertura del tramo entre Laguna y Ciudad Universitaria, y se completó el 26 de enero de 2007 con la estación de Arganzuela-Planetario, alcanzando sus 28 estaciones actuales.
Por otro lado, la Circular se encuentra en pleno proceso para su renovación integral, que concluirá en 2027 para convertirse en la primera línea automatizada de toda la red de Metro.
Este sábado volverá a prestar servicio en su totalidad al finalizar las obras previstas en el arco este, entre Legapzi y Moncloa por Avenida de América.
