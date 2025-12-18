Chenoa y Estopa presentarán las campanadas para despedir 2025 en La 1 de RTVE

Durante la presentación de su programación navideña, RTVE anunció que los presentadores de las Campanadas se darían a conocer este jueves a las 20:30 horas en La 1, desde la Puerta del Sol de Madrid. Según María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación, se trataba del "secreto mejor guardado".

Los elegidos sucederán a David Broncano y Lalachus, que consiguieron la mejor cifra para La 1 desde 2019 y fueron los líderes de audiencia el pasado año con un 33,1% de cuota de pantalla, superando a Antena 3, que registró 5,55 millones y un 32,6%.

Era toda una incógnita después de que los primeros elegidos, Silvia Abril y Andreu Buenafuente, finalmente no pudieran presentar las Campanadas 2025-2026 porque el presentador catalán se encontraba de baja por motivos de salud. RTVE se quedó sin presentadores a solo 19 días de dar las uvas, tras el anuncio de Buenafuente, que confirmó que él y Abril no podrían despedir el año en La 1.

El presentador había interrumpido su agenda a mediados de noviembre por prescripción médica. En aquel momento, desde RTVE aseguraron que su parón sería temporal y que podría regresar a tiempo para las Campanadas junto a Abril. Sin embargo, Buenafuente comunicó posteriormente que debía prolongar su ausencia para completar su recuperación: "No creo que tenga que acelerar una recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz".

Chenoa y Estopa presentarán las campanadas en La 1

Finalmente, este jueves, más tarde de lo esperado —ya en el Telediario nocturno, presentado por Pepa Bueno— se ha anunciado que los elegidos serán Chenoa y Estopa, aunque los nombres que más se habían comentado unas horas antes eran los de Chenoa... y Marc Giró. Tras la decisión de David Broncano de no repetir como presentador de las Campanadas, los rostros de Marc Giró y Candela Peña también sonaron entre las apuestas como posibles sustitutos.

Desde la emblemática Puerta del Sol, los tres cantantes han compartido sus primeras impresiones. David, de Estopa, ha declarado que era "la noticia más importante que había recibido en su vida". Por su parte, Chenoa puso en valor que los tres se conocen "hace mucho" y que buscarán "charlar con la gente como si estuvieran en la propia Puerta del Sol". José, por su parte, ha bromeado sobre que compartirá trucos, por ejemplo, "para pelar una uva sin mancharse".

Chenoa debutará en las Campanadas de Televisión Española, coincidiendo con el 70º aniversario de la cadena y sus 25 años de carrera profesional. La cantante ha sido presentadora de los programas The Floor y Dog House en La 1, ambos con emisión en prime time durante este año. Chenoa inició su trayectoria en televisión en 2001 con la primera edición de Operación Triunfo y ha participado en espacios de La 1 como La Noche D y en especiales de Navidad de RTVE.

La retransmisión de las Campanadas desde TVE incluirá además otra emisión desde Santa Cruz de Tenerife, con la participación de los cantantes NIA y st. Pedro y el periodista Miguel Ángel Guerra.

Los hermanos David y José Muñoz, conocidos como Estopa, regresan a La 1 tras más de 25 años de trayectoria musical. Su carrera incluye álbumes como Estopa, Destrangis y Estopía, y ha mantenido actividad constante en conciertos y publicaciones discográficas. Además, cierran uno de sus años más dulces y, entre sus últimos proyectos, protagonizaron el anuncio de Navidad de Aena con Villa & Ziko, un villancico tradicional de su pueblo natal, Zarza-Capilla (Badajoz).

¿Quiénes darán las campanadas en otras televisiones?

Mediaset España (Telecinco y Cuatro) : Sandra Barneda y Xuso Jones

: Sandra Barneda y Xuso Jones Atresmedia (Antena 3, laSexta y Atresplayer) : Cristina Pedroche y Alberto Chicote

: Cristina Pedroche y Alberto Chicote TV3 : Laura Escanes y Miki Núñez

: Laura Escanes y Miki Núñez Telemadrid: Poty Castillo, Mónica Martínez e Irene

Programación navideña en La 1

El 24 de diciembre, La 1 emitirá Telepasión y especiales musicales con Dani Fernández y Abraham Mateo, así como Viaje al centro de la tele, centrado en la música de los años 80. El estreno de ARIA, locos por la ópera llegará el día de Navidad con cuatro emisiones especiales. La serie La Promesa arrancará su quinta temporada con capítulos especiales en Nochebuena y Nochevieja. La Gala Inocente, Inocente se emitirá el 28 de diciembre con fines solidarios, y el 31 de diciembre se ofrecerá el resumen del año de Carlos del Amor junto al especial de humor por el 25º aniversario de José Mota.

El 1 de enero se retransmitirá el Concierto de Año Nuevo de Viena y los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen. La programación concluirá el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes de Madrid, que recorrerá las principales calles de la capital y contará con la carroza de RTVE.