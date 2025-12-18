El Burgos sorprende al Getafe y jugará unos octavos de final 34 años después

El Burgos dejó la Copa del Rey sin otro equipo de Primera División al vencer este jueves al Getafe por 3-1 y jugará unos octavos de final del torneo del k.o. treinta y cuatro años después.

Los locales se sobrepusieron al golazo del Getafe que marcó Alex Sancris a la media hora de juego y dieron la vuelta al marcador con un penalti transformado por David González, al filo del descanso, y un doblete de Íñigo Córdoba tras la reanudación.

En una noche de ambiente copero en El Plantío, el Burgos se presentó más atrevido y llevó el peso del partido en los primeros minutos.

Mollejo protagonizó el primer acercamiento del Burgos, con un remate de chilena que no encontró puerta, y no fue hasta el minuto 15 cuando el Getafe se acercó al área local.

El Burgos pudo marcar con una acción en la que Mario González se coló en el área y se fabricó un mano a mano, pero su disparo lo repelió el meta Letacek, y también tras una gran jugada de Mollejo, que peleó con la defensa del equipo madrileño y cedió el balón a Mario, que no pudo conectar el disparo.

El Getafe se adelantó a la media hora (0-1) sin apenas crear juego, con un disparo desde una esquina del área del exjugador blanquinegro Alex Sancris casi imposible de parar por Jesús Ruiz. Un golazo.

El Burgos lo acusó, pero en el tiempo añadido del primer tiempo forzó un penalti. Laso derribó a Iván Martínez y David González no falló la pena máxima para igualar el partido (1-1).

Salió un poco mejor el Getafe en la segunda parte, pero Íñigo Córdoba culminó la remontada local gracias un pase a la espalda de Mollejo, tras un error de Domingos Duarte, que el extremo no desaprovechó en el mano a mano para batir a Letacek (2-1).

Abrió brecha de nuevo un inspirado Íñigo Córdoba, que sentenció el partido en una jugada que se fabricó él solo tras un saque de puerta. Rechazó el balón la defensa del Getafe y lo cazó para cruzarlo y marcar el tercero de su equipo (3-1).

Minutos después, El Plantío quedó silenciado después de que Saúl del Cerro derribase a Liso en el área. El árbitro pito el penalti a favor del Burgos, pero Borja Mayoral mandó el balón por encima del larguero.

Ramis metió a Aitor Córdoba para defender el 3-1 y Jesús Ruiz salvó el 3-2 a falta de cinco minutos para el final tras un disparo de Laso. Consciente de que no se le podía escapar el partido, el equipo local se metió atrás para defender el resultado y logró el pase a la siguiente ronda.