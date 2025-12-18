Benavente se reinventa: 9,5 millones para “ordenar” la plaza y ganar sombra, verde y accesibilidad

La plaza de Jacinto Benavente, uno de los nudos más transitados del Centro y muy deteriorado en los últimos tiempos, se someterá a un profundo lavado de cara. El Ayuntamiento de Madrid dado luz verde al proyecto de remodelación de la plaza y su entorno para hacerlo más amigable para los peatones.

Avalada por la Comisión de Patrimonio - un trámite imprescindible por tratarse de un enclave histórico- y con un presupuesto de 9,5 millones de euros, el objetivo de esta intervención es “ordenar” un espacio hoy muy condicionado por paradas de autobús, accesos al aparcamiento subterráneo y flujos peatonales constantes, según ha anunciado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la Junta de Gobierno.

La actuación no se limita a la plaza. El proyecto abarca una superficie de 10.044 m² e incluye Carretas, la calle de la Bolsa (39 metros), Atocha (144 metros), Doctor Cortezo (35 metros) y la intersección con Concepción Jerónima, además del propio espacio de Benavente. La previsión del Gobierno municipal es que los trabajos arranquen tras las Navidades y se prolonguen hasta la primavera de 2027

Más peatón, menos carriles y reordenación del transporte público

El plan municipal apuesta por ampliar la zona peatonal y restringir la circulación a un único carril en dirección a la calle de la Cruz. Además, se eliminará una de las dos dársenas de autobuses (la interior), reduciendo paradas y el intercambio en superficie. La actuación contempla anular la salida del túnel de Doctor Cortezo, quedando como rampa de acceso exclusivo al parking.

También se suprime la entrada al aparcamiento desde la calle Atocha para, argumenta el Consitorio, mejorar la seguridad peatonal y la fluidez de la vía. Atocha concentrará así menos maniobras de entrada, y el parking tendrá una única entrada por Doctor Cortezo.

La obra también baja al subsuelo. Los trabajos contemplan la rehabilitación de toda la estructura del aparcamiento, que el Ayuntamiento califica como obsoleta, y la adecuación de las rampas existentes en Concepción Jerónima y Doctor Cortezo. Esta renovación se completará después con un proyecto posterior que ejecutará EMT Madrid para actualizar instalaciones una vez terminada la restauración de la estructura.

Ocho parterres, granito y una pérgola “con identidad”

Por lo que respecta a la plaza en sí, el futuro Benavente será una gran superficie continua de granito, adornada con 8 parterres ajardinados y arbolados. En total, el entorno contará con con 3.105 m² dedicados “exclusivamente al peatón y al arbolado”, según explica el Ayuntamiento en una nota.

En el centro del proyecto destaca una gran pérgola con cubierta quebrada, pensada para aportar sombra donde no es posible plantar arbolado por la presencia del aparcamiento. La instalación, sostienen, busca "dar identidad" este espacio desestructurado e incoporporará difusores de agua pulverizada para los meses de más calor.