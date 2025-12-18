Ayuso se dispone a aprobar sin sobresaltos sus terceros presupuestos de la legislatura

El pasado lunes, en la tradicional cena de Navidad del PP madrileño, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, manifestaba su opinión sobre los gobiernos de coalición. Se había referido antes al Ejecutivo central, aunque ella misma sabe lo que es gobernar en coalición, pero sus palabras tenían que ver con las inminentes elecciones en Extremadura, que se celebran este domingo. "Extremadura necesita un gobierno fuerte y necesita un gobierno que esté unido y que esté pensando en el bien común. Y eso cuando estamos en coaliciones que lo único que hacen es chantajearte, es imposible".

Desde 2023 ella gobierna con una plácida mayoría absoluta en la Asamblea madrileña. Una situación que le ha permitido aprobar sin sobresaltos los dos últimos Presupuestos Generales para la región, los de 2024 y 2025, y que se volverá a visualizar este jueves y este viernes en la cámara de Vallecas, cuando se debaten y votan las cuentas para 2026. La aprobación supondrá un doble motivo de satisfacción en Sol. Por un lado, permitirá desplegar sin ataduras la acción de gobierno. Por otro, dará ocasión a Ayuso de contraponer una vez más su gestión a la de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo central gobierna con los presupuestos prorrogados desde 2023 y tampoco ha presentado proyecto de cuentas para 2026. "Somos un gobierno extraño", ironizaba ayer Ayuso en alusión, entre otras diferencias con Moncloa, a la aprobación de presupuestos. "Este viernes, como novedad, porque es en España novedad, vamos a aprobar nuestros Presupuestos Generales de 2026", insistía al poco en la misma comparecencia de balance del año.

Las cuentas a las que dará luz verde la Asamblea supondrán un aumento de un 6,98% respecto a las de 2025 y rebasarán por primera vez los 30.000 millones de euros. Son, en concreto, 30.663,6 millones de euros, con sanidad y educación como las dos partidas que concentran la mayor parte del gasto. Entre las dos suponen cerca de 18.000 millones de euros, el 58,6% de toda la tarta presupuestaria. Son también las consejerías que acumulan los mayores incrementos, en términos absolutos, respecto al año pasado.

El gasto en Sanidad se eleva en 549,8 millones para rondar los 11.000 millones de euros. El aumento del 5,3% es, no obstante, insuficiente a ojos de la oposición regional, que señala a los datos de ejecución presupuestaria. En 2024 fueron 13.461 millones de euros, casi 3.500 millones de euros más de lo previsto ese ejercicio y unos 2.500 millones menos de lo estimado para dos años después.

Más de 3.000 enmiendas parciales registradas

En Educación, por otra parte, son 259,4 millones los que se suman en relación con 2025, de manera que se llega a los 6.959 millones de euros. De esos 259,4 millones, 75,3 millones de euros se destinan a mejorar la financiación de las seis universidades públicas de la región. Otra cantidad que la oposición regional, particularmente la izquierda, considera insuficiente, toda vez que los rectores denuncian una infrafinanciación acumulada desde 2008 y en alguna ocasión han apuntado a la necesidad de que ese incremento sea de 200 millones de euros.

Es la cifra que ha planteado Más Madrid en una de las enmiendas parciales a los presupuestos que ha presentado en una senda que pasaría por dotar 300 millones más en 2027 y 500 millones adicionales en los años siguientes hasta 2030, con objeto de llegar a destinar el 1% del PIB.

En total, el partido que encabeza la oposición regional ha registrado 1.350 enmiendas parciales a los presupuestos de Ayuso. Desde el PSOE han sido 1.322, entre ellas dedicar 900 millones de euros a ampliar el parque público de vivienda y 40 millones adicionales a ayudas de 300 euros para el alquiler. Vox también ha registrado un elevado número de enmiendas, por encima de las 900. En los tres grupos se respira parecida sensación sobre la posibilidad de que el Grupo Popular, con 70 de los 135 escaños de la Asamblea, les acepten más allá de un par de cuestiones de carácter más técnico que otra cosa.

Pero más allá de los cambios, mínimos, que vaya a haber, lo que en gran medida buscan los grupos es dar visibilidad a sus alternativas. "No nos van a aceptar prácticamente nada. Pero los madrileños tienen que saber que otra forma de gestionar es posible", expresaba este lunes la portavoz socialista en la Asamblea madrileña, Mar Espinar.