Zamora quiere más trenes con Madrid: pide prorrogar abonos y sumar servicios Avant directos

La mesa de trabajo por la mejora de los servicios ferroviarios de la ciudad y la provincia de Zamora, integrada por asociaciones de usuarios, colectivos defensores del ferrocarril e instituciones, celebra este martes una nueva reunión de trabajo, convocada a petición de quienes utilizan habitualmente el tren.

En concreto, han sido los usuarios del AVE los que han formulado el único punto que se lleva a la reunión de este martes, que se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zamora, a partir de las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.15 horas en segunda.

De ellos parte la propuesta que se espera que se apruebe por unanimidad de reclamar que los abonos para viajeros recurrentes, que facilitan el vivir en Zamora y trabajar en Madrid, se mantengan en el año 2026. Actualmente, esos abonos para quienes viajan con frecuencia en tren permiten obtener descuentos de hasta el 75% para los abonos de al menos diez viajes, ya que el Ministerio de Transportes subvenciona el 50% y la Junta de Castilla y León otro 25% del coste.

La preocupación de los usuarios llega porque a quince días de que comience el nuevo año aún no se sabe si se prorrogarán esos abonos.

El presidente de la mesa del ferrocarril y concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, ha explicado que han sido las asociaciones de usuarios, tanto de Zamora como de Sanabria, los que han solicitado la reunión por ese tema.

Aunque no figura en el orden del día, la mesa de trabajo mantiene su reivindicación de que se recuperen paradas del AVE en Sanabria, para lo que mantienen la presión "tanto en el ámbito institucional como social", ante la posibilidad de que pueda haber una solución para ello, como puede deducirse de las últimas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente.

En cualquier caso, según ha resaltado Novo, 2026 va a ser "un año clave" para el AVE. Junto a la recuperación de frecuencias en Sanabria, la plataforma mantiene también su petición de servicios de tren Avant que puedan unir de forma directa Zamora con Madrid.