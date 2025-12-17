El PSOE pide a Ayuso frenar la venta a un fondo de más de 400 viviendas de alquiler social en Vallecas, Vicálvaro y Pinto

El PSOE-M ha registrado en la Asamblea de Madrid una iniciativa para instar al Gobierno regional a ejercer el tanteo y retracto para frenar la venta de más de 400 viviendas de alquiler social hasta ahora gestionadas por una entidad bancaria en Villa de Vallecas y Vicálvaro, en la capital, y en Pinto, y que han sido adquiridas por un fondo de inversión.

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el PSOE-M critica la decisión de la entidad de desprenderse de estas viviendas y sacarlas del régimen de protección oficial, facilitando su paso al "mercado especulativo".

La iniciativa socialista contrapone esta situación con la actuación de la Generalitat de Cataluña, que ha adquirido más de un millar de viviendas procedentes de la misma entidad con el objetivo de ampliar el parque público de alquiler y garantizar la permanencia de los inquilinos.

A juicio del PSOE-M, este ejemplo demuestra que las comunidades autónomas "tienen competencias e instrumentos para proteger el derecho a la vivienda y evitar la especulación".

Sin embargo, el grupo parlamentario denuncia la falta de una respuesta similar por parte del Ejecutivo autonómico y de los Gobiernos locales en los municipios donde residen las familias afectadas, lo que, a su entender, evidencia una "ausencia de compromiso con la protección del derecho a la vivienda y con la función social que esta debe cumplir".

Por ello, la PNL insta a la Comunidad de Madrid a ejercer de manera "prioritaria y sistemática", a través de la Agencia de la Vivienda Social (AVS), "los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de edificios o conjuntos residenciales con alquiler social, con el fin de incorporarlos al parque público y garantizar la continuidad de sus inquilinos".

Asimismo, reclama la constitución de una Mesa Técnica Interadministrativa de Vivienda, con participación de las administraciones estatal, autonómica y local, "para coordinar estrategias contra la especulación inmobiliaria y garantizar el derecho a una vivienda digna".

Maroto: "Queremos que sigan en sus casas"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha acompañado este miércoles a las familias afectadas en la capital y ha denunciado que más de 400 vecinos de Villa de Vallecas y Vicálvaro "van a ser expulsados de sus viviendas".

En declaraciones difundidas a la prensa, Maroto ha reprochado la falta de actuación tanto del Gobierno regional como del Ayuntamiento de Madrid y ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de haber "cerrado la puerta" a una iniciativa socialista presentada en el Pleno de Cibeles para que el Consistorio ejerciera el derecho de tanteo y retracto sobre estas viviendas, ampliando el parque público y garantizando la permanencia de las familias.

"Basta ya de portazos y de no garantizar el derecho a una vivienda. Queremos viviendas dignas y queremos que estas 400 familias sigan en sus casas", ha subrayado la socialista.