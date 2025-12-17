HOMENAJE
El PSOE reclama al Ayuntamiento de Madrid una placa oficial en memoria de Marisa Paredes
Reyes Maroto, portavoz del PSOE, encabezó el homenaje a Marisa Paredes, recordando su labor como vecina ilustre y defensora de los derechos humanos en la plaza de Santa Ana
El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ha reclamado este martes al Consistorio de la capital la instalación de una placa oficial en memoria de la actriz Marisa Paredes, fallecida hace un año, para dar cumplimiento a un acuerdo plenario que sigue pendiente.
Con motivo del aniversario de su muerte, los socialistas han rendido homenaje a la intérprete con la colocación simbólica de una placa en el edificio de la plaza de Santa Ana donde nació y vivió. El acto ha estado encabezado por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, quien ha definido a Paredes como una “vecina ilustre, artista inolvidable y una gran activista que siempre defendió los derechos humanos y las causas justas”.
La placa instalada de forma simbólica recuerda el lugar en el que la actriz nació y donde comenzó a forjar su vocación artística, subrayando que mantuvo ese compromiso “hasta el último día”.
Con esta iniciativa, el grupo socialista pretende visibilizar lo que considera una deuda institucional del Ayuntamiento con una de las actrices más reconocidas del cine y el teatro español, y reclama que el reconocimiento oficial se materialice sin más demora.
- Polémica en El Escorial por el estado de salud de los renos de la cabalgata de Papá Noel: 'Claramente va en contra de su naturaleza
- El alcalde de Leganés dice que las redadas en La Cubierta son un plan para expulsar a 'gentuza' de la ciudad
- Una posible nueva vida para los pabellones olvidados de la Casa de Campo
- Avances del soterramiento de la A-5: nueva modificación en la intersección de Los Yébenes
- El paraíso de las sillas de diseño en Madrid se esconde en un callejón de Arganzuela: 'Somos una evolución natural del anticuario
- Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar
- La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood
- 200 taxis y 700 sonrisas: pequeños ingresados del Niño Jesús y mayores de residencias públicas recorren las luces de Madrid