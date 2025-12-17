El PSOE reclama al Ayuntamiento de Madrid una placa oficial en memoria de Marisa Paredes

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ha reclamado este martes al Consistorio de la capital la instalación de una placa oficial en memoria de la actriz Marisa Paredes, fallecida hace un año, para dar cumplimiento a un acuerdo plenario que sigue pendiente.

Con motivo del aniversario de su muerte, los socialistas han rendido homenaje a la intérprete con la colocación simbólica de una placa en el edificio de la plaza de Santa Ana donde nació y vivió. El acto ha estado encabezado por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, quien ha definido a Paredes como una “vecina ilustre, artista inolvidable y una gran activista que siempre defendió los derechos humanos y las causas justas”.

La placa instalada de forma simbólica recuerda el lugar en el que la actriz nació y donde comenzó a forjar su vocación artística, subrayando que mantuvo ese compromiso “hasta el último día”.

Con esta iniciativa, el grupo socialista pretende visibilizar lo que considera una deuda institucional del Ayuntamiento con una de las actrices más reconocidas del cine y el teatro español, y reclama que el reconocimiento oficial se materialice sin más demora.