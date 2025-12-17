La sorprendente predicción de la AEMET: la nieve podría llegar a Madrid antes de tiempo

El inicio de las vacaciones de Navidad para muchos estará marcado por una climatología poco favorable. Se esperan lluvias en varios puntos de la región y, en algunos casos, podría llegar acompañada de la nieve, tal y como advierten expertos y portales especializados como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El inicio de semana ya es una prueba de que el temporal gélido que azotó España la semana pasada no fue un episodio temporal: desde este lunes, las mínimas ya han caído de forma ostensible, propiciando heladas y nevadas.

Este nuevo frente atravesará la península durante el fin de semana, de suroeste a noreste, dejando intensas precipitaciones. Con ello podríamos empezar a hablar de nevadas en cotas relativamente bajas para lo que estamos acostumbrados.

Hablamos de un frente activo, coincidente con una masa de aire frío en capas medias y bajas. La combinación de todo esto provoca que la cota pueda ser aún más baja en gran parte del país.

Un sorteo de lotería marcado por la nieve

El lunes 22 de diciembre aparece como fecha marcada en el calendario en la posible llegada de la nieve a la capital de España, coincidiendo con el tradicional sorteo de lotería de Navidad. La tarde del domingo y la madrugada del lunes serán los puntos álgidos en la posible llegada de la nieve a zonas del interior peninsular.

De ser así, la cota de nieve podría descender hasta los 700 a 800 metros de forma puntual, por lo que en capitales de provincia, más allá de Madrid, como Guadalajara, Soria, Cuenca o Teruel también podrían ver nevar.

Sin embargo, aún restan varios días para finalizar la semana y las previsiones podrían dar un giro inesperado en cualquier momento. En este momento, no se descarta ninguna posibilidad, desde lluvias hasta nieve. Una incertidumbre que mantendrá a la población atenta ante la posibilidad de sufrir una nueva nevada importante en la capital, cinco años después de Filomena.