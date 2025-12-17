Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AyusoAsesinato TetuánCafetería HontanaresIkea Las RozasOlivia OTNieve en MadridValdebebasRenos El Escorial
instagramlinkedin

SALUD

Novartis reconocida como la compañía farmacéutica con mejor reputación en España

La 11ª edición del Ranking Reputacional Merco Salud reconoce a Novartis en primera posición dentro del ranking de las cien compañías farmacéuticas con mejor reputación en España

Novartis reconocida como la compañía farmacéutica con mejor reputación en España

Novartis reconocida como la compañía farmacéutica con mejor reputación en España / Europa Press

Redacción

Madrid

Novartis ha sido reconocida como la compañía farmacéutica con mejor reputación sanitaria en España según la 11ª edición del Ranking Reputacional Merco Salud, avalado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco).

Más allá de la clasificación general, el informe de Merco Salud 2025 ha destacado el liderazgo de Novartis en dos especialidades clínicas de alto impacto para la sociedad española: Cardiología y Neurología, situándola como la compañía farmacéutica con mayor reputación y más innovadora.

El reconocimiento como líder en Cardiología cobra una relevancia vital en el contexto demográfico actual, dado que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte en España. Del mismo modo, en Neurología, subraya la capacidad de Novartis para dar respuesta a enfermedades complejas del sistema nervioso central, un área donde la demanda de soluciones innovadoras es creciente en el país debido a la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas y crónicas como la Esclerosis Múltiple.

Guiados por el propósito de “reimaginar la medicina para mejorar y prolongar la vida de las personas”, la reputación de Novartis se sustenta en una sólida huella de innovación, investigación y desarrollo en el país. En la actualidad, la compañía ha impulsado más de 270 ensayos clínicos en España con la participación de más de 7.400 pacientes, centrando su innovación en el potencial de plataformas de investigación de última generación como son la terapia génica o celular, la tecnología ARN y la terapia con radioligandos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Polémica en El Escorial por el estado de salud de los renos de la cabalgata de Papá Noel: 'Claramente va en contra de su naturaleza
  2. El alcalde de Leganés dice que las redadas en La Cubierta son un plan para expulsar a 'gentuza' de la ciudad
  3. Una posible nueva vida para los pabellones olvidados de la Casa de Campo
  4. Avances del soterramiento de la A-5: nueva modificación en la intersección de Los Yébenes
  5. El paraíso de las sillas de diseño en Madrid se esconde en un callejón de Arganzuela: 'Somos una evolución natural del anticuario
  6. Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar
  7. La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood
  8. Pastelería Mallorca se queda con Hontanares y prepara su desembarco en el centro de Madrid: 'Han querido que sigamos nosotros

Novartis reconocida como la compañía farmacéutica con mejor reputación en España

Novartis reconocida como la compañía farmacéutica con mejor reputación en España

Orbán alerta de que transferir los bienes rusos congelados a Ucrania supone una "declaración de guerra"

Orbán alerta de que transferir los bienes rusos congelados a Ucrania supone una "declaración de guerra"

Almeida retrasa hasta "finales de 2026" la reapertura del Teleférico de Madrid tras tres años cerrado

Almeida retrasa hasta "finales de 2026" la reapertura del Teleférico de Madrid tras tres años cerrado

Madrid Nuevo Norte ficha al 'exCEO' de Vía Célere a las puertas de iniciar sus primeras obras

Madrid Nuevo Norte ficha al 'exCEO' de Vía Célere a las puertas de iniciar sus primeras obras

El Gobierno prevé recibir los 7.300 millones del sexto desembolso de fondos europeos en el primer semestre de 2026

El Gobierno prevé recibir los 7.300 millones del sexto desembolso de fondos europeos en el primer semestre de 2026

Sánchez califica de "error histórico" la medida europea de retirar el veto total a los vehículos de combustión en 2035