ASESINATO
Matricidio en Tetuán: 57 puñaladas, gritos de "ayuda, ayuda" y una mujer desangrada hasta la muerte
La mujer trató de escapar para buscar ayuda, pero su hijo la arrastró de nuevo al interior de la casa para rematarla
Lo ocurrido anoche en Tetuán parece sacado de una película. Poco antes de la una de la madrugada, los desesperados gritos de auxilio de una mujer despertaron a los vecinos del número 267 de la calle Bravo Murillo, aunque solo uno de ellos acudió en su ayuda. Lo que se encontró al bajar las escaleras fue una escena de pesadilla: ensangrentada de los pies a la cabeza, la víctima había logrado llegar hasta el rellano de la planta tratando de escapar de su hijo, que la perseguía para rematarla cuchillo en mano.
Sin poder hacer nada, este vecino fue testigo en primera persona de cómo el joven alcanzaba a su madre y la arrastraba de nuevo al interior de la vivienda, cerrando la puerta tras de sí. En apenas unos segundos, se hizo el silencio de nuevo en el edificio. Cuando la policía llegó al bloque y accedió al interior de la vivienda, la mujer agonizaba en el suelo sobre un charco de su propia sangre, prácticamente desangrada y con un hilo de vida.
Intentaron reanimarla durante más de media hora, pero nada pudieron hacer por ella. A su llegada, los sanitarios del Samur tan solo pudieron certificar su muerte. Su hijo, de 22 años, le había asestado un total 57 puñaladas por todo el cuerpo: 44 en la espalda, 12 en el pecho y una última - y, a la postre, fatal-, en el costado. Cuando se lo llevaban detenido, el joven no paraba de repetir a gritos que "no quería hacerlo", según relatan los vecinos.
- Polémica en El Escorial por el estado de salud de los renos de la cabalgata de Papá Noel: 'Claramente va en contra de su naturaleza
- El alcalde de Leganés dice que las redadas en La Cubierta son un plan para expulsar a 'gentuza' de la ciudad
- Una posible nueva vida para los pabellones olvidados de la Casa de Campo
- Avances del soterramiento de la A-5: nueva modificación en la intersección de Los Yébenes
- El paraíso de las sillas de diseño en Madrid se esconde en un callejón de Arganzuela: 'Somos una evolución natural del anticuario
- Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar
- La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood
- 200 taxis y 700 sonrisas: pequeños ingresados del Niño Jesús y mayores de residencias públicas recorren las luces de Madrid