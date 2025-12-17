Matricidio en Tetuán: 57 puñaladas, gritos de "ayuda, ayuda" y una mujer desangrada hasta la muerte

Lo ocurrido anoche en Tetuán parece sacado de una película. Poco antes de la una de la madrugada, los desesperados gritos de auxilio de una mujer despertaron a los vecinos del número 267 de la calle Bravo Murillo, aunque solo uno de ellos acudió en su ayuda. Lo que se encontró al bajar las escaleras fue una escena de pesadilla: ensangrentada de los pies a la cabeza, la víctima había logrado llegar hasta el rellano de la planta tratando de escapar de su hijo, que la perseguía para rematarla cuchillo en mano.

Sin poder hacer nada, este vecino fue testigo en primera persona de cómo el joven alcanzaba a su madre y la arrastraba de nuevo al interior de la vivienda, cerrando la puerta tras de sí. En apenas unos segundos, se hizo el silencio de nuevo en el edificio. Cuando la policía llegó al bloque y accedió al interior de la vivienda, la mujer agonizaba en el suelo sobre un charco de su propia sangre, prácticamente desangrada y con un hilo de vida.

Intentaron reanimarla durante más de media hora, pero nada pudieron hacer por ella. A su llegada, los sanitarios del Samur tan solo pudieron certificar su muerte. Su hijo, de 22 años, le había asestado un total 57 puñaladas por todo el cuerpo: 44 en la espalda, 12 en el pecho y una última - y, a la postre, fatal-, en el costado. Cuando se lo llevaban detenido, el joven no paraba de repetir a gritos que "no quería hacerlo", según relatan los vecinos.