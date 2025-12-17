Mapfre Inmuebles compra a Acciona el histórico edificio Ombú en Madrid

Acciona ha alcanzado un acuerdo con Mapfre Inmuebles para la venta del edificio Ombú, ubicado en la zona de Méndez Álvaro, en Madrid, y actualmente ocupado por EA Sports. La compañía no ha detallado el importe de la transacción, según ha informado este lunes.

La compra del inmueble por parte de Acciona supuso una inversión inicial de 23 millones de euros, a los que se sumaron cerca de 37 millones destinados a su rehabilitación, lo que elevó el desembolso total a unos 60 millones de euros.

El complejo cuenta con más de 14.000 metros cuadrados de superficie, repartidos entre un edificio principal y otro secundario, además de más de 240 plazas de aparcamiento. Incorpora también 12.000 metros cuadrados de zonas verdes, integradas en el diseño del conjunto.

La reforma integral fue realizada por los estudios Foster + Partners y Ortiz.León. El edificio fue inaugurado en junio de 2022, tras la transformación de la antigua nave de motores de la Sociedad de Gasificación Industrial. En la operación de venta han actuado como asesores CBRE y JLL.

Acciona destaca que la rehabilitación permitió convertir el inmueble en un complejo de oficinas con altos estándares de sostenibilidad y eficiencia energética, en una zona considerada de gran potencial de desarrollo dentro de la capital.

La historia del edificio Ombú

El edificio fue construido originalmente entre 1903 y 1909 por el arquitecto Luis de Landecho Jordán, autor de proyectos como el Hotel Ritz de Madrid, y fue uno de los símbolos de la expansión económica de la ciudad a comienzos del siglo XX.

Con más de 30 años de trayectoria, la división inmobiliaria de Acciona ha desarrollado más de 20.000 viviendas en España, México, Polonia, Portugal y Brasil.

Por su parte, Mapfre Inmuebles ha señalado que esta adquisición refuerza “su compromiso con la inversión en activos inmobiliarios de primer nivel, que combinan innovación, sostenibilidad y valor estratégico”, en palabras de su director general, Carlos Díaz.

La operación se suma a otra compra reciente del grupo asegurador en Madrid, realizada a finales de julio para Mapfre RE, cuando adquirió un edificio de nueve plantas en la calle María de Molina, 54, en el distrito de Salamanca, cerca de Príncipe de Vergara.

Desde 2018, Mapfre Inmuebles ha cerrado además acuerdos con distintos socios en Europa con el objetivo de diversificar su cartera en activos situados en zonas ‘prime’ de las principales capitales europeas.