Majadahonda acogerá este fin de semana la II Copa Ibérica de Clubes de Goalball: el deporte paralímpico para personas con discapacidad visual

Majadahonda acogerá el próximo fin de semana la celebración de la II Copa Ibérica de Clubes de Goalball que enfrentará a equipos de España y Portugal en el polideportivo municipal “La Granadilla”. La competición está organizada por la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) y la Associacão Nacional de Desporto para a Deficiência Visual (ANDDVIS) de Portugal y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Majadahonda, recientemente reconocido por su apoyo al deporte inclusivo por la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC).

Del Ayuntamiento de Majadahonda se pone en valor su colaboración constante, especialmente con la difusión del goalball en los centros escolares del municipio, incluyendo este deporte como uno más de los “Juegos Majadalímpicos”, en los que han participado este año casi 2.000 niños y niñas del municipio.

La segunda edición de este torneo internacional se celebrará el sábado 20 de diciembre y domingo 21 de diciembre y enfrentará a los tres mejores equipos del pasado Campeonato de España, Madrid Sur Blind Sports, Goalball Aragón y Catalunya, en representación de la FEDC, con los equipos portugueses FC Porto, Sporting CP y Castêlo da Maia GC. Se enfrentarán con el método “Round Robin”, en el que los equipos de un país juegan contra todos los equipos del otro. En caso de empate final se aplica el sistema de desempate establecido en el reglamento del goalball, es decir, prórroga con “gol de oro”. La primera edición, disputada en Portugal, terminó con una rotunda victoria de los anfitriones por 8-1.

¿Qué es el goalball?

El goalball es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual. Participan dos equipos con tres jugadores cada uno. La pelota con la que juegan dispone de cascabeles en su interior y es ese sonido el que permite a los jugadores detectar su trayectoria. La práctica del goalball requiere de un afinado sentido auditivo, fortaleza física, táctica y gran capacidad espacial.

El goalball enfrenta a dos conjuntos de tres jugadores en una cancha interior marcada con líneas táctiles. En cada extremo hay una portería de 9 metros de largo por 1,3 de alto, en la que los miembros del equipo contrario deben meter el balón tras lanzarlo rodando por la pista. Todos los deportistas deben tirar y también todos deben defender sus porterías con el cuerpo. Un deporte que se incluyó como modalidad paralímpica en Arheim 1980 y que ha llegado para quedarse.