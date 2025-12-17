El madrileño Marcos Giralt Torrente, Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2025 por 'Los ilusionistas'

En la decimoquinta edición del galardón, la Fundación Francisco Umbral ha concedido por unanimidad el Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2025 a Marcos Giralt Torrente por su novela Los ilusionistas, publicada por Anagrama. El reconocimiento está dotado con 12.000 euros, una aportación con la que el Ayuntamiento de Majadahonda participa como patrono de la Fundación, y una escultura diseñada por Alberto Corazón.

El fallo se ha hecho público hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025, en la sede de la Fundación, ubicada en la Biblioteca Municipal Francisco Umbral de Majadahonda. Reunido en Madrid, el jurado del Premio Francisco Umbral al “Libro del año 2025” presente en la votación ha estado formado por César Antonio Molina, escritor y exministro de Cultura; Fernando R. Lafuente, patrono de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón; Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM; la periodista de El País Andrea Aguilar; y Manuel Llorente, patrono de la Fundación y presidente del jurado. Como secretario y representante de la Fundación Umbral ha actuado el poeta José Luis Morales.

El jurado ha distinguido a Giralt Torrente por Los ilusionistas al considerarla "una narración magistral sobre un tiempo y una familia que constituye un autorretrato cubista desde una perspectiva singular y, al tiempo, plural. Pocas veces se encuentra un título para una obra que refleje de manera tan certera el contenido".

La presidenta de la Fundación Francisco Umbral, María España, ha sido la encargada de comunicarle la decisión al autor y ha señalado que está "encantada con que un nieto de Gonzalo Torrente Ballester haya recibido el Premio, ya que tanto Paco como yo le conocimos y yo tuve la oportunidad de fotografiarle en más de una ocasión".

Por su parte, Marcos Giralt Torrente, al conocer el fallo, ha afirmado: "Obtener un premio que lleva el nombre de un escritor es siempre una responsabilidad. Ganar uno con el nombre del inmortal autor de Mortal y rosa me emociona especialmente".

La alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, ha subrayado el compromiso del municipio con la cultura: "Somos una ciudad viva, con una importante demanda vecinal de actividades culturales y desde el Ayuntamiento apoyamos premios como este que suponen un evidente reconocimiento a nuestros creadores en este ámbito».

Entre los ganadores de ediciones anteriores figuran: Las cuatro esquinas, de Manuel Longares (2011); La cabeza en llamas, de Luis Mateo Díez (2012); En la orilla, de Rafael Chirbes (2013); Réquiem habanero por Fidel, de J.J. Armas Marcelo (2014); Desaprendizajes, de José Manuel Caballero Bonald (2015); Patria, de Fernando Aramburu (2016); Transición, de Santos Juliá (2017); Sur, de Antonio Soler (2018); Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa (2019); Las maravillas, de Elena Medel (2020); Morderse la lengua, de Darío Villanueva (2021); De bestias y aves, de Pilar Adón (2022); Santander, 1936, de Álvaro Pombo (2023); y Fuego cruzado (2024), de Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío.

La Fundación Francisco Umbral se creó el 12 de enero de 2009 con la finalidad de estudiar, preservar y difundir la obra periodística y literaria del escritor, además de contribuir al fomento de las letras y del idioma español. En ese marco, la entidad impulsó este premio dedicado a la creación literaria.