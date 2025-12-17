Madrid extiende las medidas de protección tras el nuevo foco de gripe aviar en Colmenar Viejo

La Comunidad de Madrid ha informado este miércoles de un nuevo caso de gripe aviar en la localidad de Colmenar Viejo, detectado el pasado 12 de diciembre, con el que eleva a 21 la cifra total de focos registrados en la región desde finales de septiembre.

Según recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), se trata de un foco confirmado en aves silvestres en este municipio.

Dónde se han detectado los focos en Madrid

Desde que el 22 de septiembre se tuviera constancia del primer caso de influenza aviar altamente patógena en aves silvestres, se han notificado focos en Valdemoro, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Madrid (dos), Villamanrique de Tajo, Getafe, Ciempozuelos (dos), Torres de la Alameda, Chinchón, San Martín de la Vega, Getafe-Perales del Río, Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Rivas-Vaciamadrid y Torrejón de Velasco, además del nuevo caso en Colmenar Viejo.

La mayoría de los focos se han localizado en aves silvestres, como el episodio de cientos de cigüeñas muertas en la ribera del Manzanares en Perales del Río. También se han confirmado casos en aves de corral en una granja de Valdemoro y en aves cautivas en Torrejón de Velasco y Ciempozuelos.

Medidas de protección: prohibiciones y bioseguridad en granjas

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior decretó medidas para evitar la propagación de la enfermedad, que la Comunidad relaciona con la posible llegada del virus a través de aves migratorias procedentes de Europa, donde también se han detectado casos, sobre todo en fauna silvestre.

Tras los últimos focos confirmados, la Comunidad ha ampliado las medidas de protección a Getafe, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey y Boadilla del Monte, y también a Alcorcón, Campo Real, Leganés, Loeches, el suroeste y sureste de Madrid, Majadahonda, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón, San Martín de la Vega, Velilla de San Antonio y Villaviciosa de Odón.

Principales medidas Prohibición de usar pájaros como reclamo de caza .

. Restricciones a la cría de patos, gansos y otras aves de corral , incluida la cría al aire libre .

, incluida la . Prohibición del suministro de agua a aves desde depósitos abiertos y obligación de proteger aquellos depósitos que puedan quedar expuestos por razones de bienestar animal.

a aves desde y obligación de aquellos depósitos que puedan quedar expuestos por razones de bienestar animal. Refuerzo de la bioseguridad en explotaciones avícolas: minimizar visitas y aplicar protocolos de limpieza.

en explotaciones avícolas: minimizar visitas y aplicar protocolos de limpieza. Prohibición de presencia de aves en centros de concentración de animales, incluidos certámenes o muestras.

Riesgo para humanos

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha señalado que la Comunidad sigue trabajando para contener la propagación de la enfermedad y que solo se tiene constancia de “algún caso leve” de transmisión a humanos en Asia.