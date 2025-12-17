Más Madrid pide a la Fiscalía que investigue a Ribera Salud y a la Comunidad de Madrid por el caso del Hospital de Torrejón

Denuncia ante la Fiscalía de Más Madrid por el caso del Hospital de Torrejón. La formación que lidera la oposición regional ha presentado un escrito en el que solicita que se investigue Ribera Salud y a la Comunidad de Madrid por la posible comisión de hasta seis delitos en relación con el funcionamiento de este centro de titularidad pública pero gestión privada.

El partido justifica su petición en los audios revelados hace dos semanas por El País en los que se podía escuchar al CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, pedía "desandar el camino" en la reducción de las listas de espera. Según consta en el documento de Más Madrid, Gallart "imparte instrucciones para limitar la actividad asistencial del Hospital de Torrejón que perjudique económicamente a la empresa". Basándose en otros fragmentos conocidos de la intervención del directivo, Más Madrid afirma en la denuncia que las instrucciones de Gallart "vienen directamente" de Vivalto Santé, grupo empresarial francés propietario de Ribera, y están "únicamente centradas en los beneficios económicos" de la gestión de la concesión.

También se señala que, según el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato para operar el hospital, el grupo está obligado a prestar atención sanitaria "con elevados niveles de calidad" y "garantizando la efectiva igualdad en el ejercicio del derecho a la salud".

Según las informaciones publicadas en que se basa la denuncia, Más Madrid entiende que se podrían haber cometido varios delitos. Se señala en primer lugar a un delito contra los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. "Tanto las declaraciones transcritas como las órdenes dadas posteriormente en el ámbito del Hospital de Torrejón, y que supuestamente se han llevado a efecto son, en puridad, la orden de llevar a cabo un acto de discriminación de las personas en el acceso a la prestación sanitaria por su enfermedad u origen", se lee en la denuncia.

Asimismo, se apunta a un posible delito de lesiones y de administración desleal. Pero la denuncia no se dirige solo contra Ribera. Más Madrid señala también a la Comunidad de Madrid cuando pide que se investiguen posibles delitos de malversación, prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos. "Los hechos relatados indiciariamente suponen que los fondos públicos se están gestionando no para la ejecución de la prestación encomendada sino para cumplir con el ánimo de lucro de la mercantil concesionaria", recoge el documento.

Por ello solicita que se tome declaración a Pablo Gallart así como a cuatro directivos que en octubre de 2025 denunciaron las instrucciones y fueron despedidos. También que se requiera "toda la información mercantil y fiscal" de Ribera Salud y de su filial Torrejón Salud S.A., así como se demande de la Consejería de Sanidad que aporte información sobre las medidas tomadas e inspecciones realizadas sobre la gestión del Hospital de Torrejón "desde, al menos el ejercicio 2022".

"Desde que Esperanza Aguirre introdujo la gestión privada en la sanidad pública madrileña, los gobiernos del Partido Popular se han dedicado sistemáticamente a proteger los beneficios de los grupos sanitarios privados a costa de empeorar la atención sanitaria en hospitales y centros de salud. Esto no sólo debe tener una respuesta política, sino que también existe base suficiente para que se investigue en los juzgados", ha señalado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot.

La denuncia se suma a la que hace una semana presentó el PSOE madrileño en la que acusaban a Gallart como presunto autor de "irregularidades en la gestión" y apuntaban también al Gobierno de Ayuso por la posible "omisión de deberes de supervisión".