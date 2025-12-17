Luis Blanco, el admirador de Simeone que fue verdugo del Espanyol y busca el milagro ante el Atlético en Copa

Este miércoles arranca la Copa del Rey para el Atlético de Madrid. Una competición próspera en otras etapas del club, pero que en los últimos tiempos ha supuesto más un contratiempo que una liberación. Lejos queda el último título copero de los rojiblancos, allá por 2013, cuando levantara el trofeo al cielo del Santiago Bernabéu tras derrotar a su máximo rival. Ante el Atlético Baleares dará comienzo una nueva edición para los rojiblancos, que esperan culminar con la consecución del undécimo título para la entidad. Enfrente estará uno de los nombres propios en el deporte del archipiélago balear esta temporada y lo es con merecimiento tras ocupar uno de los puestos de playoff de ascenso del Grupo 3 de Segunda Federación. Y detrás de ello aparece un nombre propio. En febrero de 2025, Luis Blanco tomó las riendas del conjunto blanquiazul con un objetivo claro: alcanzar Primera RFEF.

"Simeone es un referente total"

Lo de este miércoles en el Estadi Balear se antoja como uno de los días más importantes en la historia del club. Será la primera vez que el conjunto insular reciba al Atlético de Madrid. Por ello, Luis Blanco, durante las horas previas al encuentro, ha hecho un llamamiento a la afición en una entrevista a Diario de Mallorca: "Vamos a intentar disfrutar compitiendo, porque es nuestro ADN. No concibo jugar un partido sin competir al máximo, me da igual el rival. Está claro que hablamos de rivales que tienen todas las posibilidades por la categoría que ocupan, pero nosotros vamos a competir al máximo. Y la afición, que disfrute, que esté ilusionada, que apoye, que anime, que viva esto como una fiesta y que nos ayude también a competir al mejor nivel contra un gran rival".

Un Luis Blanco que no ha desaprovechado la oportunidad para elogiar al que será su rival en esta tercera ronda de Copa del Rey. "Es un referente total, lo que ha conseguido construir en el Atlético de Madrid, ya no sólo a nivel competitivo y de juego, sino a nivel de esencia, de equipo. Es uno de los equipos más reconocibles que hay en el fútbol europeo y todo eso es gracias a la figura del entrenador, y de más gente, pero la cabeza visible es el Cholo y eso tiene un mérito espectacular", confesaba Blanco, con admiración hacia la figura de Diego Pablo Simeone.

Un Atlético de Madrid que desembarca en Palma con un once, a priori, reconocible. Simeone dará descanso a los jugadores con más minutos en las piernas y concederá una oportunidad a los menos habituales. El técnico argentino no podrá contar con Marcos Llorente, Giménez y Baena, que continúan sus procesos de recuperación. Se espera el regreso de Cardoso en la medular, después de sufrir un nuevo contratiempo en su reaparición en el Camp Nou. Griezmann comandará el ataque ante los baleares, acompañado de un Raspadori que ha perdido protagonismo en las últimas jornadas. En la portería, Musso recuperará su sitio con el cometido de frenar al equipo balear.

Aspirantes al ascenso y verdugo del Espanyol

El entrenador catalán llegó al conjunto blanquiazul el pasado mes de febrero en circunstancias un tanto complejas. A día de hoy, la situación es bien distinta y Luis Blanco está al mando desde el comienzo del campeonato. "A todo entrenador le gusta hacer su equipo desde el inicio. Para mí, personalmente, es importante", señalaba al comienzo de la temporada. El equipo ocupa la segunda posición en el Grupo 3 de Segunda Federación, a un punto del líder y con un encuentro más en su haber. El equipo, que vio frenada su racha de victorias y perdió la oportunidad de colocarse líder tras caer por 3-1 ante el Terrassa en el Estadi Olímpic, está realizando una temporada que ha devuelto la ilusión a toda una ciudad.

El rival del Atlético de Madrid ha sido protagonista en las últimas semanas tras superar al RCD Espanyol, la revelación de la temporada en LaLiga, en segunda ronda de la Copa del Rey. Un club al que Luis Blanco ha estado especialmente vinculado a lo largo de su carrera. Fue miembro de la primera plantilla perica hace dos décadas y durante sus inicios como entrenador estuvo al frente del Juvenil B, Juvenil A y filial del conjunto catalán. En la temporada 2021/22, dirigió como primer entrenador al primer equipo del Espanyol. También ha sido asistente de Manolo González, arquitecto del nuevo proyecto perico que ocupa una posición privilegiada en LaLiga.

Tras doblegar al Espanyol y al Nástic de Tarragona, el conjunto mallorquín se ganó la oportunidad de medirse a uno de los cuatro equipos que disputan la Supercopa (Barcelona, Real Madrid, Atlético o Athletic). “Cualquiera que nos podía tocar era tremendo. Nos ganamos el derecho a tener esta oportunidad de jugar contra los equipos más grandes de España. El Atlético de Madrid es un equipo grande también en Europa, a nivel mundial. Vamos a tener la oportunidad de tenerlo aquí en el Estadio Balear, de poder medirnos contra ellos. En ese sentido, estamos muy contentos”, ha declarado el técnico sobre el cruce ante los de Simeone.

Desde su desembarco hace poco menos de un año en Palma, el técnico catalán continúa dando pasos en su carrera como primer entrenador. Ahora, ante el Atlético de Madrid, afronta un sueño que califica como "inesperado" ante todo un Atlético de Madrid, uno de los equipos punteros del fútbol europeo y español, y quién sabe si dar más de un susto a su admirado Simeone.