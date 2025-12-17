La economía madrileña crece ligeramente por encima de la media, pero su renta 'per cápita' se modera y la productividad se estanca

La economía madrileña creció en 2024 ligeramente por encima de la media nacional: un 3,6 % sobre el 3,5, de acuerdo con los datos de la Contabilidad Regional hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística. Por delante de Madrid, crecieron el año pasado Murcia (4,4 %), Canarias (4,4), Baleares (4,2), Cataluña (3,7) y Andalucía (3,7). En el extremo opuesto, los menores crecimientos correspondieron a Ceuta (1,1 %) y Melilla (1,3 %). La media de la Unión Europea fue del 1,1 %.

La tasa de crecimiento de Madrid fue dos décimas superior a la de 2023. Sin embargo, en los últimos dos años ha reducido su diferencia sobre la media nacional. En 2022, Madrid creció un 8,1 % frente al 6,4 español, es decir 1,7 puntos más. En 2023, la diferencia fue de nueve décimas: un 3,4 % frente a un 2,5 %. El año pasado, la economía española se recuperó con más fuerza que la madrileña y la ventaja del PIB regional se redujo a una décima.

Crecmiento del PIB 2024 / EPE / Contabilidad Regional del INE

No obstante, el ritmo de inversión en la región se mantuvo durante 2024 en la parte alta de la tabla, con un incremento del 7,1 %, igual que Cataluña, por encima del 5,1 % de media nacional. Por delante solo se situaron Ceuta y Melilla, con un 9,7 % más, y Cantabria, donde la inversión creció un 8,8 % sobre el año anterior. En lo bajo de la tabla, La Rioja registró un descenso del 1,7 %.

PIB 'per capita' 2024 / EPE / Contabilidad Regional del INE

Pese al impulso de la economía, el PIB ‘per capita’ moderó su crecimiento en Madrid el año pasado: ascendió a los 44.749 euros, la cifra más alta de toda España, tras aumentar un 4,9 %. Sin embargo, este incremento fue de los más reducidos del país, solo por encima de Ceuta (1,9 %), Melilla (3,2), Comunidad Valenciana (4,2) y Castilla-La Mancha (4,8). Este desempeño inferior a la media nacional del 5,3 % obedece fundamentalmente al acelerado crecimiento de la población en la comunidad.

Productividad en 2024 / EPE / Contabilidad Regional del INE

Por otra parte, Madrid se mantuvo en 2024 en lo más alto de la tabla de la remuneración media de los asalariados, con 46.850 euros anuales; la media nacional fue de 40.514. Sin embargo, la productividad por hora trabajada se estancó el año pasado. De hecho, ocupó la tercera posición por la cola con un escaso aumento del 0,04 %. Por debajo, solo País Vasco y Navarra, con unas pérdidas del 0,01 y del 0,72 %, respectivamente. En la parte superior de la tabla se situaron Castilla-La Mancha (+2,46 %), Baleares (3,44) y Murcia (2,84).