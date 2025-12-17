Concejales de Alcorcón exigen que se investigue la "reventa ilegal" de viviendas protegidas "al doble y el triple de precio"

Ganar Alcorcón, que gobierna en la ciudad junto a PSOE y Más Madrid, ha instado a la Comunidad de Madrid a poner "los medios necesarios" para investigar la presunta reventa ilegal de viviendas protegidas "con dinero 'en B'".

"Exigimos al Gobierno regional, que es quien tiene la competencias en vivienda, que ponga los recursos necesarios para investigar la venta ilegal de VPO en nuestra región", ha declarado el miembro de Ganar Alcorcón, y concejal de Gobierno, David López.

El edil ha apuntado a que "las inmobiliarias son las intermediarias necesarias" para llevarlo a cabo y que es necesario obligarlas a ser "mucho más transparentes en la compra-venta de estas viviendas" y a retirar inmediatamente cualquier anuncio que no cumpla la legalidad vigente.

Por su parte la portavoz del grupo, y concejal de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de la localidad, Miriam Benítez, ha afirmado "no sirve de nada construir vivienda pública, si después de un tiempo caduca la protección o no se garantiza que se respete el precio público".

En este sentido, ha asegurado que han recibido numerosos mensajes de vecinos alertando de esta situación, en zonas como el Ensanche Sur, y que hoy las viviendas protegidas "construidas frenar la burbuja especulativa" en los barrios "se están revendiendo al doble y el triple del precio por el que se compraron hace una década".