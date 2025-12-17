Amazon acuerda 129 salidas en Madrid tras pactar con los sindicatos el ERE en España

Amazon y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Amazon Spain Services que afectará a un total de 920 salidas en España, de las cuales 129 corresponden a centros de trabajo en Madrid.

El acuerdo, cerrado este miércoles, reduce de forma significativa el impacto inicial del ERE anunciado el pasado 31 de octubre, cuando Amazon preveía hasta 1.200 salidas. Finalmente, la cifra se ha rebajado en torno a un 20 %, concentrándose mayoritariamente en Barcelona, con 791 personas afectadas, y en menor medida en Madrid, donde el ajuste será más limitado.

Desde la compañía han subrayado que durante todo el proceso de negociación han mantenido un diálogo "constructivo" con la plantilla, los comités de empresa y los sindicatos, con el objetivo de garantizar un trato justo y ofrecer un apoyo integral a las personas afectadas en Madrid y el resto de España.

Amazon ha recordado que Madrid es una plaza estratégica dentro de su operativa nacional y ha reiterado que España es un mercado clave para el grupo, donde actualmente emplea a más de 28.000 personas, lo que la sitúa como uno de los principales generadores de empleo del país.

En un comunicado, la multinacional estadounidense ha defendido que el acuerdo alcanzado en el ERE "está muy por encima de lo legalmente exigido" y equilibra los derechos de los trabajadores con las necesidades operativas de la empresa, en el marco de una reestructuración organizativa global orientada a mejorar la eficiencia y mantener la agilidad del negocio.

Por último, Amazon ha reafirmado su compromiso con Madrid y las comunidades locales, asegurando que seguirá apostando por un modelo de empleo responsable y contribuyendo al crecimiento económico tanto de la capital como del conjunto de España.