Almeida no derribará el scalextric de Vallecas, pero sí "regenerará" el entorno

El rechazo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida a derribar el scalextric de Puente de Vallecas no es nuevo, pero sí que el Ayuntamiento vaya a intervenir para mejorar la zona. Según ha anunciado este miércoles el propio alcalde durante la celebración del 75 aniversario de la adhesión del pueblo de Vallecas a la capital, el Consistorio está trabajando en un proyecto para "regenerar" el entorno de esta infraestructura que divide la ciudad.

Consciente de esta problemática, una reivindicación histórica del distrito, Almeida ha avanzado que el Gobierno municipal está trabajando, de la mano de la Junta de Distrito, en un proyecto que permita "la regeneración de todo el entorno de ese punto, que permita mejorar las condiciones de acceso de espacio público que hay" en estos momentos.

No obstante, el Consistorio no quiere "engañar" a los vecinos prometiendo un derribo que, hoy por hoy, resulta "muy difícil", ha matizado el regidor madrileño. "Todo el mundo sabe cuál es la situación de ese scalextric, y no es el scalextric, es la M30, y por ese punto todos los días circulan más de 200.000 coches", ha apuntado Almeida.

"¿Por dónde circularían, por las calles de puente de Vallecas, esos coches?", ha cuestionado Almeida, "sería mucho más difícil para los vecinos de Puente de Vallecas vivir en sus calles con esos 200.000 vehículos, pero eso no quiere decir que renunciemos a mejorar todo ese entorno, que renunciemos a mejorar la calidad".