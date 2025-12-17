La alargada sombra del 'Alcorconazo' sobrevuela Talavera en la visita del Real Madrid

Xabi Alonso libró su primer match ball de la temporada en el encuentro saldado con victoria ante el Alavés (1-2). El resultado no camufla los problemas que viene arrastrando el equipo de un tiempo a esta parte y, pese al triunfo, el dedo acusador de Florentino Pérez sigue sobre la figura del entrenador vasco. El presidente, que se ha mostrado cauto hasta el momento, habría lanzado un ultimátum al tolosarra en las últimas fechas y se jugará el puesto en los tres partidos previos a la disputa de la Supercopa en Arabia Saudí. La segunda prueba de fuego llegará este miércoles ante el Talavera (21:00 horas), club que milita en el Grupo 1 de Primera Federación.

Donde sí vimos una versión más proactiva de Florentino fue en la tradicional comida de Navidad que el conjunto blanco celebró con los medios de comunicación, previa al encuentro ante los castellano-manchegos. El presidente, en vísperas del cambio de año, congregó a la prensa para manifestar una posición activa respecto al Caso Negreira. "Es del todo incomprensible que las instituciones hayan dejado solo al Madrid en esta lucha. ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? ¿Cómo puede comportarse así la RFEF y LaLiga? Tienen el deber de velar por la integridad", señalaba Florentino.

Del 'Alcorconazo' al... ¿'Talaverazo'?

Un Florentino que no quiere revivir uno de los capítulos más oscuros de su mandato como presidente blanco: el famoso 'Alcorconazo'. Corría la temporada 2009/10, primera de su segunda etapa al frente del club, cuando el sorteo de Copa del Rey emparejó al Alcorcón con el Real Madrid. Florentino venía de realizar un desembolso importante ese mismo verano, con la adquisición de futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kaká o Xabi Alonso, actual técnico de los blancos. El Real Madrid cayó con estrépito (4-0) ante un rival que militaba entonces en la antigua Segunda B, lo que hoy en día se corresponde con Primera Federación. A los alfareros no les tembló el pulso y dilapidaron al Real Madrid en el estadio de Santo Domingo. Aquel encuentro marcó un antes y un después en la etapa de Manuel Pelegrini al frente del banquillo blanco, que terminó saliendo del club a final de temporada.

Una situación que no quiere revivir Xabi Alonso, esta vez como técnico, en lo que sería, sin duda, el punto y final a su etapa como entrenador en la casa blanca. "Sabemos que la Copa es una competición especial. Da la oportunidad de enfrentarte contra equipos contra el Talavera, pero también es una competición en la que se dan grandes sorpresas. Vamos con el mismo respeto y con la misma preparación que siempre", confesaba el técnico en la previa del encuentro. "Son días en los que hay que preparar el partido tácticamente, físicamente y mentalmente. Son condiciones diferentes a las que solemos tener y prepararlo con la actitud necesaria va a ser fundamental", añade.

Para evitarlo, el tolosarra cita a alguno de los más habituales. Para formar punta de ataque, el conjunto blanco se encomienda a Endrick, que podría volver a gozar de minutos tras su aparición ante el Manchester City. Esta temporada, tan solo suma 22 minutos en las piernas. El brasileño está en el punto de mira por su más que posible salida en forma de cesión en el próximo mercado invernal. El Olympique de Lyon parte como favorito en la pugna por hacerse con los servicios del '9' blanco.

Endrick regresa a la Copa del Rey, su competición fetiche durante la pasada temporada bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. El brasileño se alzó como pichichi del torneo que el Real Madrid acabó cediendo en favor del Barça. Anotó cinco goles en los seis encuentros que disputó y salvó la continuidad de los blancos en varios momentos. Marcó dos de ellos al Celta, uno al Leganés, y dos a la Real Sociedad en semifinales. El brasileño está ante su última oportunidad para reivindicarse ante su más que posible salida rumbo al fútbol francés.

El Castilla completa la convocatoria

El partido en Mendizorroza dejó el debut de Víctor Valdepeñas en el lateral izquierdo del conjunto blanco. Las bajas por sanción de Álvaro Carreras y Fran García dieron la alternativa al canterano, mientras que Alonso augura que "habrá más oportunidades". "El debut de Valdepeñas fue muy buena noticia. Históricamente, yo he visto y vivido que muchos jugadores que han estado en el momento y lugar oportuno han sabido aprovechar la oportunidad. Yo no tengo guiones ni límites, es el campo el que te da y el que te quita", sentenciaba el tolosarra al ser preguntado por su gestión de la cantera.

Para la visita del conjunto blanco a la ciudad de la cerámica, Xabi Alonso cita a los canteranos Fran González, David Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas, Cestero y Thiago Pitarch. Algunos podrían ser titulares este miércoles y enfundarse la camiseta blanca por primera vez. Un asunto a tener en cuenta para el Real Madrid en la posible alineación de Franco Mastantuono es que el argentino computa como miembro del Real Madrid Castilla, lo que reduce a tres jugadores la lista de efectivos del filial que pueden convivir al mismo tiempo sobre el terreno de juego. En caso de que el argentino no fuera de la partida, hasta cuatro castillistas podrían coincidir sobre el césped de El Prado.