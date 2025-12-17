Adiós a Ikea en Las Rozas: la tienda urbana cierra tras cuatro años por no cumplir expectativas

Tras poco más de cuatro años, Las Rozas dice adiós a su tienda Ikea. La cadena sueca de muebles y equipamiento para el hogar cerrará el próximo mes de febrero su tienda urbana en la localidad madrileña después de no obtener el resultado esperado. Los trabajadores de la misma, según apunta la compañía, serán recolocados, por lo que no se prevén despidos inicialmente.

La empresa seguirá estudiando el área de Las Rozas y las necesidades del consumidor en ella "para encontrar nuevas oportunidades", explican fuentes de la cadena a EFE, que dejan claro que este cierre no es un freno a la expansión de Ikea en España, sino "todo lo contrario", ya que acaban de abrir en Vitoria y el próximo 21 de enero lo harán en Girona.

Las tiendas urbanas como la de Las Rozas, un formato de menor tamaño que empezaron a testar en grandes ciudades españolas en 2017, constituyen "una prueba de formato de la que se extraen aprendizajes y de la que surgirán otras opciones a explorar próximamente", aseguran.

Ikea Las Rozas "ha sido una parte importante para probar el formato de tienda pequeña en Madrid, un mercado clave en el país". "Hemos escuchado al consumidor y deducido que no es este un formato que esté resultando funcional para él en esta zona", añaden.

España es uno de los países elegidos para testar formatos piloto que luego exportan a otros mercados, y en concreto los formatos más pequeños que hoy conocemos como estudios de planificación y que se han abierto por todo el mundo. También el mercado español fue de los primeros donde se abrieron tiendas urbanas en grandes ciudades, como por ejemplo Ikea Serrano, en 2017, e Ikea Goya, en 2018. Actualmente, la cadena tiene cerca de 100 puntos de contacto con el cliente en España, de los cuales 16 son las tiendas tradicionales de gran formato, 9 son tiendas urbanas, 36 espacios de planificación y 25 puntos de recogida de pedidos, además de un centro logístico en Valls (Tarragona) y otro en San Sebastián de los Reyes (Madrid).