Más de 7.500 juguetes falsos incautados en Madrid a las puertas de la Navidad

Como cada año por estas fechas, la Policía Municipal de Madrid está volcando parte de sus esfuerzos en frenar la venta de juguetes falsificados. Desde el inicio de la campaña, el cuerpo local ha requisado ya más de 7.500 de estos productos “peligrosos para los niños” y que incumplen la normativa de seguridad, según el balance provisional presentado este miércoles por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencia, Inma Sanz.

Desde la Comisaría de Coordinación Judicial de la calle Plomo, en Arganzuela - donde se almacenan buena parte de las incautaciones-, Sanz ha alertado de riesgos de atragantamiento, problemas con juguetes eléctricos sin homologación, y artículos que podrían ser inflamables o incumplir la normativa. “Son falsificados y además son peligrosos para los niños”, ha insistido, pidiendo a las familias que colaboran evitando este tipo de compras.

Entre las actuaciones más importantes de la campaña destaca la Operación YaoYao, a finales de noviembre, con inspecciones simultáneas en dos comercios de Centro y Carabanchel, que se saldaron con2.400 y 1.650 juguetes intervenidos, respectivamente, con un valor estimado de 30.000 euros. La delegada ha subrayado que estas actuaciones se hacen durante todo el año, pero en Navidad se refuerzan para evitar que el producto “se cuele” justo cuando más compras hay.

La campaña navideña no se limita a juguetes. Las actuaciones policiales incluyen también el control de otras falsificaciones (como camisetas deportivas) y un refuerzo sobre productos pirotécnicos, por el riesgo añadido que supone su manipulación.