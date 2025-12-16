El rap madrileño de Agorazein, con C. Tangana al frente, vende en minutos las entradas de su regreso a los escenarios

El colectivo madrileño Agorazein, formado por C. Tangana, Sticky M.A., Jerv.AGZ, I-Ace y Fabianni, ha agotado en menos de una hora todas las entradas para su concierto de regreso en el Movistar Arena de Madrid, previsto para el 15 de noviembre de 2026. Según ha constatado Europa Press, cerca de 100.000 personas se registraron en la cola virtual para acceder a la compra.

Se trata, por el momento, de una fecha única en Madrid, sin más conciertos confirmados, según explican fuentes de la promotora Live In Dallas a Europa Press. El recital servirá para celebrar el décimo aniversario de ‘Siempre’, el último disco del grupo, publicado en 2016, que incluye temas como ‘100k pasos’, ‘Tentación’, ‘Planes’ o ‘Ya sabes’.

El anuncio del regreso se realizó este lunes a través de redes sociales, con un vídeo en el que aparecen los miembros del colectivo mientras suena de fondo la instrumental de ‘100k pasos’. El movimiento confirma las expectativas de los seguidores, que llevaban semanas especulando con una posible vuelta coincidiendo con el aniversario del álbum, tras varias pistas difundidas en redes.

Aunque ‘Siempre’ fue su último trabajo conjunto, Agorazein no actúa en directo desde 2018. El colectivo comenzó a ganar notoriedad a partir de 2008, cuando Antón Álvarez aún firmaba como Crema, antes de adoptar el nombre artístico de C. Tangana. Tras la separación, tanto Álvarez como Sticky M.A. desarrollaron carreras en solitario —en el caso de Sticky, con un enfoque en el trap—, mientras que Jerv.AGZ, Fabianni e I-Ace se han centrado en labores de producción.

El regreso de Agorazein supone también la vuelta a los escenarios de C. Tangana, que no actúa ante el público desde septiembre de 2022, cuando cerró la gira de ‘El Madrileño’. Desde entonces, el artista ha trabajado en el ámbito cinematográfico y debutó como director con el documental ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’, por el que obtuvo el Goya a Mejor Película Documental en la última edición de los premios.

En el plano musical, en 2023 publicó el tema de rap ‘Estrecho/Alvarado’, con referencias a sus orígenes, además del himno del RC Celta, ‘Oliveira Dos Cen Años’. Su lanzamiento más reciente es ‘Droga’, una colaboración con el artista puertorriqueño Mora, publicada este mismo año.