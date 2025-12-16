Nueva vida para el Palacio de Congresos de Madrid: el Ministerio de Industria da luz verde a su rehabilitación para explotarlo

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de Turespaña, ha autorizado este martes la licitación del contrato de concesión de obra pública para rehabilitar, adaptar y explotar el Palacio de Congresos de Madrid, situado en el Paseo de la Castellana y cerrado desde 2012.

El departamento ha publicado el concurso en la Plataforma de Contratación del Sector Público, una iniciativa enmarcada en la estrategia institucional para reactivar este complejo como foco de actividad turística, económica y de cooperación internacional.

La concesión abarca los edificios A y C, que se mantendrán como espacios para exposiciones y congresos. El objetivo es “devolver al Palacio el papel central que desempeñó durante décadas en la vida congresual de la capital”, según recoge el Ministerio en una nota.

Canon anual

De acuerdo con el pliego, el adjudicatario deberá redactar el proyecto de ejecución, acometer las obras y gestionar tanto el Palacio de Congresos como su aparcamiento durante los 40 años que durará la concesión, además de abonar un canon anual a Turespaña.

Ese plazo incluye 12 meses para la redacción del proyecto y 36 meses para la ejecución de los trabajos. El presupuesto estimado para la obra y la gestión se sitúa en 105,7 millones de euros.

La fórmula elegida —concesión de obra pública— traslada al concesionario la responsabilidad de financiar, ejecutar, mantener las obras necesarias y asumir la posterior gestión y explotación del recinto durante todo el periodo concesional. Desde el Ministerio subrayan que este modelo permite “un uso responsable del patrimonio público”, moviliza inversión privada y garantiza una gestión “eficiente, sostenible y orientada al servicio público”.

Turespaña, no obstante, se reserva la posibilidad de disponer del edificio para actividades propias hasta un máximo de cinco días al año en su totalidad, además de otros cinco días para un uso parcial.

Seis áreas

Tras la rehabilitación, el concesionario explotará un complejo organizado por áreas: centro de convenciones (edificio A); zona complementaria de oficinas y despachos (edificio C); back office de servicios (edificio D); salas de exposiciones bajo el jardín (edificio E), además de la urbanización exterior de la Plaza de Joan Miró y el aparcamiento subterráneo.

Desde el punto de vista presupuestario, el Ministerio sostiene que el contrato no implica gasto para la Administración en sentido estricto, al no generar compromisos financieros, mientras que el canon se ha calculado conforme al Estudio de Viabilidad, atendiendo a los costes de obra, mantenimiento y los ingresos previstos.

Inaugurado en 1970, el Palacio de Congresos fue durante décadas uno de los grandes recintos de eventos del país, sede de congresos internacionales, exposiciones y actos institucionales. Cerró en 2012 por motivos de seguridad y su reapertura era una reclamación recurrente de los sectores cultural, turístico y empresarial.

La recuperación de los edificios A y C se suma a las obras ya en marcha en el edificio B, destinado a albergar la futura sede permanente de ONU Turismo (antes OMT). Con esta actuación sobre el conjunto del complejo de la Castellana, Turespaña pretende “reforzar el papel de España como centro de referencia en el turismo global y congresual”.