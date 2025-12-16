Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTE PÚBLICO

Así será la nueva estación Soto Sur con la que el Cercanías llegará hasta Soto del Real

Conservará el diseño y los elementos originales del edificio histórico y sumará un nuevo edificio para restauración y un parking con 500 plazas

Infografía de la futura estación de Cercanías de Soto Sur en Soto del Real.

Infografía de la futura estación de Cercanías de Soto Sur en Soto del Real. / ADIF

Europa Press

Madrid

La nueva estación Soto Sur de Soto del Real conservará el diseño y elementos originales del edificio histórico declarado Bien de Interés Patrimonial y sumará un nuevo inmueble para restauración, dos pequeños pabellones para instalaciones técnicas y un aparcamiento para 500 plazas.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha presentado este martes el proyecto de remodelación de la nueva estación, que cuenta con una inversión de más de 17 millones de euros y que dará servicio a la ampliación de la línea C-4b desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real, actualmente en construcción.

Acompañado por el presidente de Adif, Pedro Marco, y por el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, Santano ha asegurado que se respetará el diseño y elementos originales, se restaurará su exterior y se acondicionará el interior.

De esta forma, en sus 412,7 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, albergará el vestíbulo, zona de venta de billetes y aseos, entre otros espacios. También potenciará su sostenibilidad con sistemas de aprovechamiento de energía solar y de ventilación natural.

Al norte de este edificio histórico se construirá uno nuevo, de 155,8 metros cuadrados, destinado a restauración, y al sur, otros dos pequeños pabellones para instalaciones técnicas. Asimismo, se completarán los dos andenes de la estación, instalando marquesinas y conectándolos con un paso inferior dotado de escaleras y ascensores.

En el exterior, y para potenciar la multimodalidad, la estación contará con un aparcamiento con capacidad para más de 500 plazas. Además, se renovará el acceso viario interior, se repondrá el carril bici y se va a disponer de un espacio para parada de otros modos de transporte. También se potenciará la integración de la estación en el entorno, próximo a la sierra, con zonas verdes.

