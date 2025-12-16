ALQUILER
Madrid rompe la racha: este es el distrito y municipio de la capital donde más ha bajado el precio del alquiler
Madrid ha sido la única comunidad autónoma que ha registrado una caída anual en el precio del alquiler
El precio del alquiler en la Comunidad de Madrid ha cerrado noviembre con una bajada del 0,3% respecto al mismo mes de 2024 y un retroceso del 2,9% en tasa mensual, hasta situarse en 20,66 euros por metro cuadrado al mes, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa.
La compañía destaca que este descenso interanual es el primero que se registra tras 45 meses consecutivos de incrementos, una racha que se prolongó durante cerca de 3,8 años, según recoge en un comunicado.
En el conjunto del país, Madrid ha sido la única comunidad autónoma que ha registrado una caída anual en el precio del alquiler: 16 de las 17 regiones elevaron sus rentas frente a hace un año. Los mayores aumentos se dieron en Castilla-La Mancha (13,8%), Cataluña (13,1%), Extremadura (9,9%) y Aragón (9,2%).
Pese al descenso anual, Madrid se mantiene como la región con el alquiler más caro, con 20,66 €/m², por delante de Cataluña (20,25 €/m²), Islas Baleares (18,60 €/m²), País Vasco (17,50 €/m²) y Canarias (15,13 €/m²).
Subidas en ocho de cada diez municipios
En la comparación municipal, Fotocasa apunta que el 79% de los 19 municipios analizados en la Comunidad de Madrid subió su precio interanual. Torrejón de Ardoz encabezó los incrementos con un 26,2%, seguido de Valdemoro (23,6%), Alcalá de Henares (13,2%), La Moraleja (12,5%) y San Sebastián de los Reyes (11,1%). Las caídas, por otro lado, se concentraron en cuatro localidades: Getafe (-12,5%), Boadilla del Monte (-8,7%), Majadahonda (-8,6%) y Galapagar (-1,5%).
El distrito Centro supera los 24 €/m² y Barajas se abarata
En Madrid, 15 de los 21 distritos analizados registraron subidas interanuales en noviembre. Los aumentos más destacados fueron los de San Blas (9,9%), Moratalaz (9,4%), Hortaleza (7,1%) y Carabanchel (4,6%).
En el lado contrario, los descensos se dieron en Barajas (-16,3%), Villa de Vallecas (-7,1%), Chamberí (-0,5%), Arganzuela (-0,4%), Retiro (-0,2%) y Fuencarral-El Pardo (-0,2%).
Por niveles de precio, diez distritos se situaron por encima de los 20 €/m². Centro lideró la clasificación con 24,10 €/m², seguido por Chamberí (23,89 €/m²), Barrio de Salamanca (23,76 €/m²) y Arganzuela (22,34 €/m²). El distrito más económico es Barajas, con 16,67 €/m² al mes.
