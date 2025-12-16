Un 'multiusos' muy utilizado: el Movistar Arena cerrará el año como segundo recinto del mundo con más actividad musical

El Movistar Arena cerrará 2025 como el segundo recinto del mundo con mayor actividad musical, con 158 eventos de este tipo, según los rankings de Pollstar y Billboard. El balance supone, según ha informado el recinto, el mejor resultado de su historia.

En total, el Movistar Arena finalizará el año con 230 eventos organizados, de los que 158 han sido conciertos, y más de dos millones de asistentes. De esa cifra, 1,8 millones acudieron a actuaciones musicales.

Segundo en Pollstar y Billboard

El recinto madrileño se sitúa en segunda posición en el ranking Top 200 World Arenas de Pollstar, donde ha ocupado posiciones de pódium de forma ininterrumpida desde 2018. En esta edición, queda por detrás del Yokohama Arena (Japón) y por delante de espacios como el Madison Square Garden de Nueva York, el Sphere de Las Vegas o el Movistar Arena de Santiago de Chile.

En Billboard, con un periodo de cómputo distinto, también figura como segundo del mundo, en este caso solo por detrás del O2 Arena de Londres. El listado refleja además un empate en número de entradas vendidas con el Madison Square Garden, si bien el recinto madrileño registra un mayor volumen total de eventos.

La actividad deportiva no cuenta en los rankings

Estos listados no incluyen la actividad deportiva del recinto, que acoge unos 70 eventos anuales, entre partidos de Liga y Euroliga del Real Madrid de baloncesto y el Movistar Estudiantes, además de competiciones como el Madrid Premier Pádel y partidos amistosos de la Selección Española. En 2025, también se incluye el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica.

Balance musical de 2025 y agenda de 2026

En el plano musical, el recinto destaca hitos como el arranque de gira de Radiohead en Madrid, la residencia de Dani Martín y los conciertos de despedida de Joaquín Sabina, que situaron al Movistar Arena como uno de los principales focos de la programación en directo.

De cara a 2026, el recinto asegura tener ya 240 eventos confirmados, entre ellos más de 160 conciertos, con nombres como Eric Clapton, cuatro fechas de Rosalía, Aitana, Dani Fernández o Morat, además del regreso de la formación original de La Oreja de Van Gogh, con seis conciertos. La programación se completará con más de 70 jornadas deportivas, además de family shows y eventos corporativos.

Ampliación de aforo hasta 20.008 localidades

El Movistar Arena ha anunciado una ampliación de aforo hasta las 20.008 localidades en su formato máximo, una medida con la que busca seguir atrayendo grandes giras y espectáculos internacionales. Esta ampliación irá acompañada de un nuevo Plan de Autoprotección y Evacuación actualizado.