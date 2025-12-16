Móstoles reúne a 25 colegios e institutos en la XV Muestra de Belenes, con triunfo del colegio Andrés Torrejón.

La XV Muestra de Belenes de Móstoles se ha celebrado este martes, 16 de diciembre, con la participación de 25 centros educativos. El belén ganador de esta edición ha sido el elaborado por el alumnado del CEIP Andrés Torrejón.

El acto de entrega de menciones ha tenido lugar en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, con la asistencia del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y la concejal de Educación y Festejos, Cristina Molina. También han acudido el obispo auxiliar de la Diócesis de Getafe, José María Avendaño, y el delegado de Enseñanza de la diócesis, Javier Segura Zariquiegui, además de miembros de la Corporación Municipal y representantes de la comunidad educativa.

Durante la ceremonia han participado más de 280 alumnos, que han interpretado varios villancicos.

Centros de varios municipios

En esta edición, además de centros de Móstoles, han participado colegios e institutos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria procedentes de Alcorcón, Cubas de la Sagra, Navalcarnero, Sevilla la Nueva y Villamanta.

La muestra está organizada por la Delegación Diocesana de Enseñanza de Getafe y se mantiene como un espacio de encuentro entre centros educativos para reforzar el valor cultural y educativo de las tradiciones.