Móstoles reparte 1.500 raciones de roscón de Reyes con fines benéficos: ¿dónde y cuándo?

La escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega, el Ayuntamiento de Móstoles y la Federación de Peñas de Móstoles organizan un año más su tradicional Roscón Solidario de Navidad en la ciudad madrileña, cuya recaudación irá este año íntegramente destinada a la asociación TDAH+Móstoles. Serán cerca de 1.500 raciones de roscón de Reyes las que se repartan este miércoles, 17 de diciembre, entre los vecinos de la localidad que se acerquen, a partir de las 19:00 horas, con el único requisito de aportar un donativo, según ha destacado el Ayuntamiento mostoleño en una nota.

Como cada año, el roscón ha sido elaborado por los alumnos y alumnas de Grado Medio del Ciclo de Pastelería, Panadería y Confitería de la Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega, mientras que los alumnos de FP Básica se encargarán del servicio durante el acto solidario. La escuela, que abrió sus puertas en 2009 como primer centro integrado de formación profesional de la región, ofrece una formación especializada en hostelería y turismo, con ciclos formativos de grado medio y superior, programas de cualificación profesional inicial (PCPI) y cursos de formación. En sus más de 15 años de existencia, el centro, que lleva el nombre de la autora del exitoso libro 1.080 recetas de cocina, se ha convertido en una de las escuelas de cocina "más prestigiosas del país" y cuenta con una capacidad de más de 800 plazas públicas de las familias de hostelería y turismo, dentro de la FP reglada.

Este año la recaudación del roscón solidario irá destinada a la asociación TDAH+Móstoles, que nació en 2022 por iniciativa de Vanesa Prieto, madre de un niño con TDAH, con el objetivo de brindar apoyo real a las familias afectadas por este trastorno del neurodesarrollo. Desde su fundación, la asociación trabaja en red con centros de terapias especializados, organiza sesiones para padres y promueve espacios de información y contención para hacer más llevadera la convivencia familiar.

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de los diagnósticos más frecuentes en la infancia y, aunque no tiene cura, con el abordaje adecuado y el acompañamiento necesario, los síntomas pueden reducirse significativamente, mejorando la calidad de vida de los niños, adolescentes y adultos que lo padecen.

Con esta actividad, el Ayuntamiento de Móstoles continúa impulsando iniciativas que fomentan valores de solidaridad y convivencia entre los mostoleños durante las celebraciones navideñas.