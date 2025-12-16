Madrid pone en marcha un centro para dar una “segunda vida” a baterías de autobuses eléctricos y abaratar la recarga

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), ha inaugurado el primer centro de almacenaje de baterías reutilizadas de autobuses eléctricos en Europa. Una iniciativa "pionera", impulsada en colaboración con Irizar y Berdó, que se enmarca en la estrategia de electrificación de la EMT y en la apuesta del Gobierno municipal por la economía circular y la innovación.

Según ha explicado el delegado durante una visita a las instalaciones, ubicadas en el centro de operaciones de EMT en Fuencarral, el objetivo es reaprovechar baterías que han perdido rendimiento (por debajo del 80%) para volver a utilizarlas como acumuladores estacionarios. Con este sistema, las baterías viejas se cargan por la noche, cuando el precio de la electricidad es más barato, y luego se pueden emplear durante el día para cargar los autobuses en funcionamiento.

De esta manera, “damos una nueva vida a una batería que sería desechada y sería convertida en residuo”, ha destacado Carabante, permitiendo dar respuesta a un creciente problema de las ciudades con transporte público electrificado - qué hacer con las baterías dejan de ser aptas para la circulación a los 7 u 8 años de uso-.Además de reducir residuos, la iniciativa pretende también rebajar el coste energético de la recarga al desplazar parte del consumo fuera de las horas punta.

Por el momento, tal y como ha explicado el titular de Movilidad del Ayuntamiento, el centro ha arrancado con un proyecto piloto que empleará las baterías retiradas de tres autobuses para alimentar la recarga de otros tres vehículos cada jornada. El plan es ir extendiendo progresivamente este modelo a otros centros, con especial foco en el futuro Centro de Operaciones de La Elipa, cuya licitación aprobó EMT Madrid en noviembre de 2025 y que nace para operar una flota 100% eléctrica.

En esa misma línea, EMT contempla empezar gestionar energía fotovoltaica en sus instalaciones mediante contenedores de baterías para almacenamiento. Esta expansión del almacenamiento en cocheras encaja con la hoja de ruta de electrificación de la empresa municipal, que lleva años ampliando su infraestructura de recarga en centros operativos para sostener el crecimiento de la flota eléctrica.

Tal y como ha recordado Carabante, alrededor del 25% de la flota es ya totalmente eléctrica, casi 500 vehículos que convierten a Madrid "en la segunda ciudad europea con más buses electrificados, solo por detrás de Berlín". Asimismo, a principios de este mes, la EMT licitó el suministro de un total de otros 120 autobuses 100 % eléctricos, 90 de ellos estándar y otros 30 vehículos articulados, que estarán operativos entre 2026 y 2027.