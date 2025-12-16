La Carrera de Papá Noel de Madrid, que unirá a 11.000 corredores, contará con Zumba Kids, cuentacuentos y recogida de juguetes en meta

Cerca de 11.000 'Papás y Mamás Noeles', junto con sus Elfos, que son los niños, llenarán las calles madrileñas este domingo en la XIV edición de la Carrera de Papá Noel El Corte Inglés.

La prueba de la XIV edición de la Carrera de Papá Noel El Corte Inglés consta de 4,5 kilómetros y comenzará a las 10 horas en el Paseo de Recoletos con la llegada del "mismísimo" Papá Noel y los 11.000 participantes que realizarán el recorrido urbano, dando así comienzo a la Navidad de una forma deportiva y familiar, ha explicado la empresa en un comunicado.

Además, de cada una de las inscripciones, 1 euro irá destinado al proyecto "Primera Infancia" de Cruz Roja, que integra actuaciones que buscan apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad social. Por otro lado, los dorsales se pueden recoger en la Feria del Corredor, el espacio dedicado exclusivamente a la carrera que se encuentra en la séptima planta de Deportes de El Corte Inglés de Princesa y que estará operativo del 18 al 20 de diciembre de 10 a 22 horas.

Antes de comenzar, a las 9.50 horas en el arco de salida, se hará entrega del Papá Noel de Oro a Pablo Villalobos y de la Mamá Noel de Oro a Tamara Sanfabio, dos atletas madrileños que cada año participan en esta prueba de forma familiar. Pablo Villalobos ha sido internacional en todas las modalidades del atletismo, pista, campo a través, ruta y montaña, destacando su quinto puesto en el Campeonato de Europa de Maratón en 2010 y séptimo de Europa de 5.000 metros en pista en 2006. También es doble campeón de España de maratón 2011 y 2017 y de medio maratón en 2009.

Los datos de la carrera Fecha y hora: domingo 21 de diciembre , a las 10.00 horas.

domingo , a las horas. Salida: Paseo de Recoletos (Madrid).

(Madrid). Participación: cerca de 11.000 ‘Papás y Mamás Noeles’ y sus “Elfos” (niños).

cerca de ‘Papás y Mamás Noeles’ y sus “Elfos” (niños). Recorrido: 4,5 kilómetros por circuito urbano.

por circuito urbano. Solidaria:1 euro por inscripción se destina al proyecto “Primera Infancia” de Cruz Roja.

Por su parte, Tamara Sanfabio fue campeona de España de maratón en 2011, y cuenta también con el récord de España de 2000 metros obstáculos durante casi quince años, bronce iberoamericano en 3000 metros obstáculos en 2006 y cinco veces primera española en las maratones de Sevilla y Madrid. Esta atleta ha sido ganadora de las dos últimas ediciones de esta prueba.

Otras actividades en meta

Una vez finalizada la carrera los participantes podrán pasar por el photocall donde estará Papá Noel para recoger las cartas y posar en las fotos. En el camión escenario, a las 10.30 horas, habrá una sesión de Zumba Kids con Rafi Higuera y a las 11 horas tendrá lugar la entrega de premios. Acto seguido actuará el cantautor Antonio de la Rocha.

Asimismo, la Biblioteca Infantil de la Fundación ONCE estará presente en la zona de postmeta con un pintacaras y un cuentacuentos para los "más pequeños". Por otro lado, Xplora, que estrena patrocinio en la Carrera de Papá Noel, regalará mil goodie bags a los primeros niños que se acerquen por su stand en la zona de meta con sorpresas y un código QR con descuento para los smartwatches. También Toyota Kuruma recogerá, desde las 9 horas hasta la finalización del evento, juguetes nuevos o seminuevos y material escolar, que posteriormente entregarán a la Fundación Pajes Mágicos y la Asociación Encamino.

El Corte Inglés mantiene una vinculación con la sociedad en los lugares en los que opera, lo que le permite contribuir de forma "positiva" en las personas, a través del desarrollo de distintas iniciativas. En esta línea, el deporte es precisamente una de las líneas de actuación que "permiten a la compañía fomentar y fortalecer vínculos tanto de forma interna como externa".

La XIV Carrera de Papá Noel de Madrid cuenta con el patrocinio principal de El Corte Inglés, seguido de TotalEnergies con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Xplora, Kellogg's, Toyota Kuruma, Coca Cola, Rafael Hoteles y VIPS son también colaboradores del evento.