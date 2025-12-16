Madrid repite en 2024 como la comunidad con mayor PIB per cápita, por delante de País Vasco y Navarra

La Comunidad de Madrid volvió a ser en 2024 la región con mayor PIB por habitante, con 44.749 euros, seguida de País Vasco (41.010 euros) y Navarra (39.096 euros), según los datos de la Contabilidad Regional de España publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el extremo contrario, los PIB per cápita más bajos se registraron en Andalucía (24.542 euros), Extremadura (25.224 euros) y Canarias (25.861 euros), de acuerdo con la estadística.

El INE explica que esta publicación actualiza los resultados del PIB difundidos en septiembre y los amplía con estimaciones del resto de agregados económicos, como empleo, remuneración de los asalariados e inversión regional. En la estimación avance de la Contabilidad Nacional Anual, publicada el 19 de septiembre, el crecimiento del PIB en volumen para 2024 se situó en el 3,5%.

Murcia, Canarias y Baleares, las que más crecen

Las comunidades que registraron mayor incremento del PIB real en 2024 fueron la Región de Murcia (4,4%, dato revisado una décima a la baja), Canarias (4,4%) y Baleares (4,2%).

Por el contrario, los menores aumentos correspondieron a Ceuta (1,1%) y Melilla (1,3%) —con una revisión al alza de una décima en ambos casos— y Cantabria (2,5%, revisada dos décimas al alza).

Según el INE, todas las comunidades y ciudades autónomas registraron incrementos del PIB iguales o superiores al de la UE-27, que fue del 1,1%.

Productividad: subidas en Castilla-La Mancha y retrocesos en Navarra y País Vasco

En productividad por hora trabajada, la estimación avance para 2024 sitúa el crecimiento del conjunto de la economía en el 1,20%. Las mayores subidas se dieron en Castilla-La Mancha (3,46%), Baleares (3,44%) y Murcia (2,84%).

Dos regiones registraron retrocesos: Navarra (-0,72%) y País Vasco (-0,01%). Madrid anotó el menor aumento, con un 0,04%.

Sueldos: Madrid lidera la remuneración media por asalariado

La Contabilidad Nacional Anual sitúa el crecimiento de la remuneración media en 2024 en el 4,6%, hasta 40.514 euros por asalariado en el conjunto de España.

La Comunidad de Madrid registró la remuneración media más elevada, con 46.850 euros, seguida de País Vasco (45.321 euros) y Cataluña (43.411 euros). En la parte baja se situaron Extremadura (33.695 euros), Murcia (34.573 euros) y Andalucía (35.505 euros).

Inversión: balance 2019-2023

En inversión, la Contabilidad Nacional Anual cifra el crecimiento medio de la formación bruta de capital fijo en un 5,1% para el periodo 2019-2023. Los mayores incrementos medios se registraron en Ceuta y Melilla (9,7%), Cantabria (8,8%) y Cataluña (7,1%).

Los menores aumentos correspondieron a La Rioja (-1,7%), Canarias (0,6%) y Aragón (0,6%).