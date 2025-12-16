Madrid apenas suma 300 anuncios ilegales en el expediente de Consumo contra Airbnb

La Comunidad de Madrid representa una parte mínima del total de anuncios irregulares detectados en Airbnb en toda España. El Ministerio de Consumo ha identificado 65.122 anuncios ilícitos en la plataforma, una actuación que ha derivado en una sanción de 64 millones de euros a la compañía.

De ese total, solo 300 corresponden a la Comunidad de Madrid, según los datos facilitados por el Ministerio a EFE. En todos los casos detectados en la región, la infracción se debía al uso de un número de registro falso, sin que se hayan registrado sanciones por la ausencia de dicho número.

Consumo señala como “especialmente llamativo” el caso de Madrid: identificó 15.200 anuncios ilegales en la ciudad, pero no pudo retirarlos por ser competencia municipal

Desde Consumo explican que esta situación se debe a que la normativa autonómica madrileña —al igual que la de Andalucía y Extremadura— no exigía hasta ahora la obligatoriedad de incluir un número de registro en los anuncios de viviendas turísticas. Esta circunstancia ha limitado el número de anuncios retirados en comparación con otras comunidades autónomas, donde sí existía esa obligación legal.

El Ministerio subraya como “especialmente llamativo el caso de la ciudad de Madrid”, donde se llegaron a identificar hasta 15.200 anuncios de pisos turísticos ilegales por incumplir la normativa municipal. Sin embargo, estos anuncios no pudieron ser retirados al tratarse de una competencia municipal, fuera del ámbito de actuación directa de Consumo.

Todos los expedientes incluidos en esta sanción son anteriores a la entrada en vigor de la Ventana Única Digital, un nuevo sistema que establece la obligatoriedad del número de registro en todo el territorio nacional para los anuncios de alquiler turístico.

Por comunidades, la Comunidad Valenciana (21.807 anuncios) y Canarias (12.486) concentran la mayor parte de los anuncios sancionados por no disponer de número de registro, que suman 59.229 en toda España. Además, se identificaron 5.769 anuncios con número de registro falso, la mayoría de ellos en Andalucía (3.352).