La Federación Española presenta el proyecto de la Ciudad del ciclismo en Madrid

Ciclista en Madrid.

Ciclista en Madrid. / Foto: EFE/Miguel Osés.

EFE

 Una nueva sede de la Federación Española de Ciclismo (RFEC), un velódromo cubierto y una pista de BMX con una rampa de 8 metros son los pilares del proyecto de la "Ciudad del Ciclismo", ubicado en Villanueva del Pardillo (Madrid), que hoy se presentó en la capital.

José Vicioso, presidente de la RFEC, expuso los planes del ciclismo español en el ciclo olímpico y paralímpico hasta los Juegos de Los Ángeles 2028, que incluyen, entre otros aspectos, el proyecto de la "Ciudad del Ciclismo".

"El lugar para construirlo es el ideal. Necesitamos un centro de tecnificación y que puedan usar también otras federaciones, que tenga un velódromo cubierta con pista de madera, instalación que ahora no tenemos y que necesitamos. En pista tenemos al reciente campeón del Mundo de ómnium Albert Torres y una cantera inmejorable. Estamos en fase de crecimiento", explicó Vicioso en los Desayunos de Europa Press.

Pista de BMX

El presidente federativo recalcó también la importancia de contar con una pista de BMX de 8 metros, con el objetivo de fomentar la especialidad y "tratar de llevar por primera vez en la historia a un piloto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028". Actualmente, los especialista del BMX español se entrenan en Francia.

José Vicioso mantendrá próximamente una reunión con el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, para tratar de impulsar el proyecto de la "Ciudad del ciclismo". 

