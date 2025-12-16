DEPORTE EN LA CAPITA
La Federación Española presenta el proyecto de la Ciudad del ciclismo en Madrid
José Vicioso, presidente de la RFEC, expuso los planes del ciclismo español en el ciclo olímpico y paralímpico hasta los Juegos de Los Ángeles 2028, que incluyen, entre otros aspectos, el proyecto de la "Ciudad del Ciclismo".
EFE
Una nueva sede de la Federación Española de Ciclismo (RFEC), un velódromo cubierto y una pista de BMX con una rampa de 8 metros son los pilares del proyecto de la "Ciudad del Ciclismo", ubicado en Villanueva del Pardillo (Madrid), que hoy se presentó en la capital.
José Vicioso, presidente de la RFEC, expuso los planes del ciclismo español en el ciclo olímpico y paralímpico hasta los Juegos de Los Ángeles 2028, que incluyen, entre otros aspectos, el proyecto de la "Ciudad del Ciclismo".
"El lugar para construirlo es el ideal. Necesitamos un centro de tecnificación y que puedan usar también otras federaciones, que tenga un velódromo cubierta con pista de madera, instalación que ahora no tenemos y que necesitamos. En pista tenemos al reciente campeón del Mundo de ómnium Albert Torres y una cantera inmejorable. Estamos en fase de crecimiento", explicó Vicioso en los Desayunos de Europa Press.
Pista de BMX
El presidente federativo recalcó también la importancia de contar con una pista de BMX de 8 metros, con el objetivo de fomentar la especialidad y "tratar de llevar por primera vez en la historia a un piloto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028". Actualmente, los especialista del BMX español se entrenan en Francia.
José Vicioso mantendrá próximamente una reunión con el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, para tratar de impulsar el proyecto de la "Ciudad del ciclismo".
- Polémica en El Escorial por el estado de salud de los renos de la cabalgata de Papá Noel: 'Claramente va en contra de su naturaleza
- El alcalde de Leganés dice que las redadas en La Cubierta son un plan para expulsar a 'gentuza' de la ciudad
- La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood
- Una posible nueva vida para los pabellones olvidados de la Casa de Campo
- El paraíso de las sillas de diseño en Madrid se esconde en un callejón de Arganzuela: 'Somos una evolución natural del anticuario
- Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar
- Desbandadas en un estudio madrileño, una furgoneta de Los 40 volcada y una nueva versión cinco años después: la turbulenta historia del primer disco de Extremoduro
- Ayuso choca con Vox por preguntarle 'si el acento del marroquí' que agredió a una anciana 'cabe en Madrid