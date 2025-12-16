Estudiantes madrileños restauran uno de los retablos de la Catedral de Cuenca: "Una suerte y un gran privilegio"

La Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ESCRBC) de la Comunidad de Madrid ha dado por finalizados los trabajos de restauración del Retablo Mayor de la Capilla de los Apóstoles de la Catedral de Cuenca, una intervención que se ha prolongado durante tres años y que devuelve el esplendor a una de las piezas más monumentales de la pintura conquense.

La obra, fechada en el siglo XVI y atribuida al maestro Martín Gómez el Viejo, presentaba el desgaste acumulado propio del paso del tiempo. Su recuperación se ha convertido, además, en un proyecto formativo de gran envergadura: 23 estudiantes del último curso del Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en la especialidad de Escultura, han participado directamente en la intervención, bajo la supervisión del profesor Luis Priego.

"Hemos devuelto su integridad estética a esta obra y ellos están con los nervios, con la ilusión, y eso es impresionante", asegura Priego. "He aprendido cómo manejar los materiales para poder devolverle esa lectura sin hacerle ningún daño", explica Pedro, alumno de la escuela. Sus compañeras, Pilar y Bárbara, se expresan en términos similares porque "poderle devolver esa belleza que siempre ha tenido" es "una suerte y un gran privilegio".

La actuación ha contado con una inversión total de 132.000 euros. Parte de la financiación ha llegado a través de un convenio con la Consejería de Educación, gracias al cual la Fundación Iberdrola ha aportado 12.000 euros para apoyar los trabajos.

Lejos de ser un esfuerzo aislado, la restauración se enmarca en una colaboración sostenida entre instituciones. Según lo previsto, el Gobierno regional y el Cabildo Catedral de la Diócesis de Cuenca preparan una nueva etapa de intervención: en los próximos cuatro años se abordará la restauración del Retablo de la Virgen de la Salud, también ubicado en la Capilla de los Apóstoles. Esta pieza, realizada en 1638, está compuesta por un cuerpo principal y un ático.

La Catedral de Cuenca ya ha sido escenario de otras actuaciones fruto de acuerdos similares. Desde 2017, la ESCRBC ha restaurado en este templo el Retablo de Santa María de Todos los Santos y el de San Fabián y San Sebastián, consolidando una línea de trabajo centrada en la recuperación del patrimonio religioso con participación directa del alumnado.

La ESCRBC, centro superior de titularidad de la Comunidad de Madrid, imparte enseñanzas artísticas superiores de grado y máster. En el curso 2025/26 cuenta con 162 alumnos y, en el último año, ha firmado convenios con instituciones culturales de primer nivel como la Real Fábrica de Tapices, el Museo Naval, Patrimonio Nacional o la Obra Pía de los Santos Lugares, entre otras, para intervenir en la conservación y restauración de bienes culturales.