El escritor que descubre los últimos secretos de Madrid: "Si no te planificas, la ciudad te atropella"

Madrid no cabe en una postal. Esa es la premisa de Los 20 iconos de Madrid (Ediciones La Librería), un libro que se atreve con una pregunta tan repetida como tramposa: ¿qué símbolo representa a la ciudad? La respuesta, en un proyecto apoyado por el Ayuntamiento de Madrid, no va de elegir uno, sino de asumir lo evidente: Madrid es un collage.

Porque la identidad madrileña no se sostiene solo en grandes nombres propios, sino en la suma de rituales. Lo confirma un estudio de Kantar con 800 madrileños y visitantes, que dibuja una capital hecha de monumentos y de escenas cotidianas: la Puerta de Alcalá y ese paseo casi obligatorio por El Retiro; la Puerta del Sol, Plaza Mayor y los alrededores del Teatro Real; el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza; un bocadillo de calamares que se convierte en plan, churros con chocolate cuando aprieta el frío —o cuando la noche se alarga—, y un domingo de Rastro que no se negocia.

En esa lista caben también los grandes escenarios y los pequeños hábitos: Palacio Real, la Cibeles, Plaza de España, ir de compras por Gran Vía, dejarse tentar por mercados gastronómicos, entrar en teatros, musicales y espectáculos, y rematar el día con un atardecer desde el Templo de Debod. Y, cómo no, el fútbol como reclamo turístico global: del Bernabéu al Metropolitano, dos paradas que ya son parte del mapa emocional de muchos visitantes.

El autor, Manuel García del Moral, guía al lector con la mirada de quien conoce la ciudad con devoción y se apoya, además, en dos padrinos célebres de la literatura española: Juan Gómez-Jurado y Sonsoles Ónega, que firman los prólogos de esta primera edición. El libro destaca también por su dimensión visual, con ilustraciones de David de las Heras, Jesús Aguado Gutiérrez, Rut Pedreño y Gianluca Folì, que convierten cada icono en una pequeña pieza artística.

Juan Gómez-Jurado y Sonsoles Ónega, padrinos del libro 'Los 20 iconos de Madrid', escrito por el divulgador Manuel García del Moral. / Cedida

Pregunta. 'Los 20 iconos de Madrid' parte de una idea clara: Madrid no se resume en un solo símbolo. ¿Por qué 20?

Respuesta. Porque Madrid se identifica de formas muy distintas según a quién preguntes. En ciudades como París o Londres suele haber un icono dominante —la Torre Eiffel, el Big Ben—, pero aquí la gente se va a cosas diferentes: monumentos, gastronomía, experiencias… Esa diversidad es una señal muy positiva. En el estudio salían más de 20, pero había que acotar: con veinte se puede argumentar bien la personalidad de la ciudad y, además, la mayoría coinciden con los que casi cualquiera diría si se pusiera a enumerarlos.

P. Si un extranjero le preguntara: "¿Qué tiene Madrid?", ¿con qué icono se quedaría?

R. Depende del día. Un día te diría la Gran Vía y su energía, otro un museo, otro la Puerta de Alcalá y otro irme de cañas con cerveza Mahou y mis amigos. A mí me resulta imposible definir Madrid con uno solo, no por defender el libro: es que la ciudad me da tanto que quedarme con una postal concreta me cuesta.

P. Madrid también se define como la ciudad que nunca duerme. ¿Hasta qué punto el ocio nocturno forma parte de esa identidad?

R. Totalmente. Madrid te permite vivirla 24 horas: chocolate con churros por la mañana, vermú, cañas y alargar la noche por Lavapiés o Malasaña. Esa faceta noctámbula, con herencia de la Movida, sigue muy vigente. Es una ciudad divertida de día y, sobre todo, de noche.

P. En el libro aparecen muchos símbolos gastronómicos, pero hay quien echa de menos otros. Por ejemplo: el vermut, e incluso los callos.

R. El vermut es otro momento muy madrileño, sí. Y con los callos… reconozco que no soy especialmente fan, igual por eso no están tan presentes. En el libro se mencionan lugares de gastronomía donde se pueden comer, pero no es un plato que yo tenga como referencia personal.

P. ¿Da Madrid para una segunda edición con más iconos?

R. Madrid es tan plural y tan viva que siempre da contenido. Constantemente hay nuevas ofertas culturales y de ocio. Material, desde luego, no falta.

P. ¿Por qué engancha tanto al turista uno de los destinos urbanos más visitados?

R. Es una ciudad muy fácil de visitar: en tres o cuatro días puedes recorrer el centro histórico caminando, porque está todo relativamente cerca. Y además mantiene historia viva con comercios y tabernas con muchos años, una identidad que sigue ahí. Se come bien, se pasa bien y tiene una colección de museos única.

P. También pesa la historia: el paso de grandes figuras por la ciudad.

R. Claro. Madrid lo ha visto pasar todo. El Barrio de las Letras, en el Siglo de Oro, tuvo que ser increíble: en pocas calles se cruzaban Lope, Quevedo, Góngora, Cervantes… Y luego, con el tiempo, llegaron otras etapas: estrellas de Hollywood, locales míticos, esa cultura popular que deja huella. Todo eso va sumando poso.

P. Hablemos de gastronomía y socialización. ¿Qué papel juegan en la imagen de Madrid?

R. Fundamental. La oferta gastronómica se ha ampliado muchísimo. Hay comida internacional, para todos los presupuestos y a cualquier hora. En Madrid puedes ir de un bocadillo de calamares a experiencias de alta cocina o estrellas Michelin. Y también están los mercados gastronómicos, que abrieron camino con San Miguel y se han extendido por muchos barrios. Madrid se pasea, se siente y también se come.

P. Si alguien quiere hacer check con el cocido madrileño, ¿por dónde empezar?

R. Hay templos. Por ejemplo, La Daniela (con varios locales), o Malacatín. El cocido es una experiencia completa, con su liturgia.

P. Si tuviera que definir Madrid como un destino cultural sin horarios, ¿qué destacaría?

R. Los museos y las casas-museo. Tenemos el Triángulo del Arte (Prado, Reina Sofía y Thyssen), pero también espacios como Sorolla o Lázaro Galdiano. Y la escena cultural se mueve: están abriendo nuevas galerías, por ejemplo en Carabanchel. Además, no todo es arte: hay conciertos, recitales, jazz, grandes giras… Llega el fin de semana y la agenda es una locura.

P. Con tanta oferta, ¿cómo se organiza en su día a día?

R. Con paciencia, organización y constancia. Trabajo de lunes a viernes y después estoy con grabaciones, contenidos, exposiciones, aperturas… Intento planificar la semana desde el domingo o el lunes, y luego ajustarme si hay cambios de última hora. Si no te planificas, la ciudad te atropella.

P. En su perfil de Instagram, conocido como @secretosdemadrid, ¿qué planes navideños están funcionando mejor?

R. Sobre todo alumbrados, belenes y propuestas de hoteles que montan espacios temáticos. También pistas de hielo, planes para niños… Por ejemplo, he preparado rutas pensadas para familias, como una del Ratoncito Pérez, porque mucha gente me escribe preguntando qué hacer con peques en vacaciones. Y sí: no se puede ir a todo, pero la idea es adelantarse a lo que la gente necesita.