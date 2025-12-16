Detenidos dos hombres que robaron más de 300.000 euros en joyas en el barrio de Salamanca disfrazados de operarios

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Madrid y en la localidad toledana de Chozas de Canales como presuntos responsables de un robo con fuerza en el interior de una furgoneta de transporte en el distrito madrileño de Salamanca. El asalto se saldó con la sustracción de 44 paquetes con joyas de importantes y reconocidas marcas, valoradas en conjunto en más de 300.000 euros.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de octubre, cuando los sospechosos, ataviados como operarios de transporte, seleccionaron su objetivo y realizaron un seguimiento utilizando una furgoneta alquilada a nombre de un tercero.

Según la información policial, una vez que los transportistas se apearon del vehículo, uno de los detenidos se encargó de labores de vigilancia mientras el otro forzaba el portón trasero con herramientas y útiles específicos. Tras acceder al habitáculo de carga, ambos se apoderaron de las joyas y abandonaron el lugar.

Tras varias pesquisas, los investigadores lograron identificar y localizar a los presuntos autores. Las detenciones se practicaron el 2 de diciembre en Madrid y en Chozas de Canales. En el operativo, los agentes intervinieron además más de 3.500 euros en efectivo.

Los arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo.