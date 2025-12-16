Detenido un vecino de Fuenlabrada cuando viajaba en coche con 48 gramos de hachís en un pueblo de Badajoz

La Guardia Civil ha detenido a un hombre vecino de la localidad madrileña de Fuenlabrada como presunto autor de un delito contra la salud pública por traficar con droga, tras ser descubierto en Puebla de Alcocer (Badajoz) cuando circulaba en un vehículo con 48 gramos de hachís ocultos en su interior.

La actuación tuvo lugar la madrugada del pasado viernes, dentro de los dispositivos de servicio establecidos para prevenir acciones delictivas en el término municipal pacense de Puebla de Alcocer, cuando agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto de Cabeza del Buey interceptaron un vehículo por una de las calles de la localidad.

En la identificación del mismo, apreciaron un "fuerte" olor en su interior, a la vez que pudieron detectar "cierto nerviosismo" en el comportamiento de su conductor, explica en nota de prensa la Guardia Civil.

Ante las sospechas de que pudiera transportar oculta algún tipo de sustancia estupefaciente, se llevó a cabo la inspección de las pertenencias que transportaba, hallando entre los asientos delanteros un envoltorio que contenía 48 gramos de hachís. De la droga intervenida se podrían obtener en el mercado ilícito unas 190 dosis.

Con las pruebas incriminatorias, el fuenlabreño fue detenido y trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil.

Tras la correspondiente instrucción de diligencias como presunto autor de un delito contra la salud pública, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en el Juzgado de Instrucción de Herrera del Duque (Badajoz).