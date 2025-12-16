SUCESOS
Un derrumbe en Getafe hiere a dos personas tras caer un muro de una vivienda en la calle Egeo
Tras el derrumbe de un muro en Getafe, los bomberos aseguraron la zona y la Policía Municipal investiga las causas del incidente que dejó dos heridos de diversa consideración
El derrumbe de un muro de unos 20 metros cuadrados de una vivienda situada en la calle Egeo, número 63, en Getafe, ha dejado este martes dos personas heridas, según han informado fuentes de emergencias.
El muro se ha venido abajo y ha alcanzado a dos viandantes que se encontraban en la vía pública en ese momento. Los servicios sanitarios del SUMMA 112 han atendido a ambas víctimas en el lugar antes de proceder a su traslado a distintos centros hospitalarios.
Una mujer de 41 años ha sufrido una fractura cerrada de tibia en la pierna derecha, además de policontusiones, por lo que ha sido trasladada al Hospital de Getafe. El segundo herido es un hombre de 45 años que presentaba un traumatismo craneoencefálico moderado, traumatismo pélvico con probable fractura y traumatismo costal. Ha sido evacuado por el SUMMA 112 al Hospital 12 de Octubre.
Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado labores de aseguramiento en la zona para evitar nuevos riesgos, mientras que la Policía Municipal de Getafe se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del derrumbe.
- Polémica en El Escorial por el estado de salud de los renos de la cabalgata de Papá Noel: 'Claramente va en contra de su naturaleza
- La librería del Gotham madrileño que vende 150 libros por hora: 'Es puro Hollywood
- El alcalde de Leganés dice que las redadas en La Cubierta son un plan para expulsar a 'gentuza' de la ciudad
- Una posible nueva vida para los pabellones olvidados de la Casa de Campo
- El paraíso de las sillas de diseño en Madrid se esconde en un callejón de Arganzuela: 'Somos una evolución natural del anticuario
- Una charcutería de película: el rincón francés de Madrid donde se descorchan los vinos de Almodóvar
- Desbandadas en un estudio madrileño, una furgoneta de Los 40 volcada y una nueva versión cinco años después: la turbulenta historia del primer disco de Extremoduro
- Ayuso choca con Vox por preguntarle 'si el acento del marroquí' que agredió a una anciana 'cabe en Madrid