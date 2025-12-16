Un derrumbe en Getafe hiere a dos personas tras caer un muro de una vivienda en la calle Egeo

El derrumbe de un muro de unos 20 metros cuadrados de una vivienda situada en la calle Egeo, número 63, en Getafe, ha dejado este martes dos personas heridas, según han informado fuentes de emergencias.

El muro se ha venido abajo y ha alcanzado a dos viandantes que se encontraban en la vía pública en ese momento. Los servicios sanitarios del SUMMA 112 han atendido a ambas víctimas en el lugar antes de proceder a su traslado a distintos centros hospitalarios.

Una mujer de 41 años ha sufrido una fractura cerrada de tibia en la pierna derecha, además de policontusiones, por lo que ha sido trasladada al Hospital de Getafe. El segundo herido es un hombre de 45 años que presentaba un traumatismo craneoencefálico moderado, traumatismo pélvico con probable fractura y traumatismo costal. Ha sido evacuado por el SUMMA 112 al Hospital 12 de Octubre.

Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado labores de aseguramiento en la zona para evitar nuevos riesgos, mientras que la Policía Municipal de Getafe se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del derrumbe.