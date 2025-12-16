Luz verde a un contrato de 57 millones para nuevas instalaciones en la Base Aérea de Cuatro Vientos

El Gobierno invertirá más de 57 millones de euros en la Base Aérea de Cuatro Vientos, en Madrid, para el diseño y construcción de nuevas instalaciones de alojamiento, según ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

Tal y como ha informado el Ministerio de Defensa, el contrato autorizado contempla la redacción del proyecto y la ejecución de las obras necesarias para levantar nuevos alojamientos en esta histórica infraestructura militar madrileña. El presupuesto total asciende a 57,46 millones de euros y el plazo de ejecución será de 39 meses a partir de la formalización del contrato.

El proyecto incluye la asistencia técnica para la elaboración del diseño, la dirección y ejecución de las obras, así como la coordinación de seguridad y salud y el control de calidad. Además, los trabajos contemplan la demolición de las antiguas instalaciones del Regimiento de Zapadores Ferroviarios, la urbanización del entorno y la construcción completa de los nuevos alojamientos.

Esta actuación refuerza la modernización de la Base Aérea de Cuatro Vientos, una de las más emblemáticas de Madrid, y supone una importante inversión pública en infraestructuras militares en la Comunidad de Madrid.