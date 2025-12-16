Comienza la construcción de la tribuna y el edificio de boxes del circuito de Fórmula 1 en Madrid

Apenas restan unos meses para la llegada de la Fórmula 1 a la capital de España. Madring ultima los detalles de cara a la gran cita del automovilismo. Las obras del futuro circuito de Fórmula Uno de Madrid han iniciado una nueva fase con la construcción del edificio de boxes ('pit building'), la zona donde se concentran los garajes de los equipos, las zonas técnicas de uso de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y los espacios VIP.

Construcción del Pit Building

Ubicado en Ifema Madrid, el edificio constará de tres plantas con una altura máxima de 18,5 metros. La planta baja acogerá los famosos boxes, el espacio donde trabajan los equipos, donde se toman decisiones estratégicas en tiempo real y donde duermen los monoplazas y desde donde saltan a pista. "Un edificio diseñado para funcionar al máximo nivel durante el fin de semana de carrera que contará con 14 garajes modulares, 11 para los equipos, y otros 3 a disposición de la FIA", según explicó la organización del circuito.

Este avance supone un paso decisivo en la construcción del circuito. El Pit Building es una infraestructura clave en cualquiera de los circuitos que componen el campeonato y se comporta como el centro neurálgico de las operaciones durante un fin de semana al completo. Allí se concentran los garajes de los equipos , las zonas técnicas de uso de la FIA y uno de los espacios más exclusivos, el VIP Paddock Club.

En los niveles superiores se desarrollará el VIP Paddock Club, uno de los espacios más exclusivos del campeonato. Salones interiores, zonas de hospitality premium y terrazas panorámicas que ofrecerán vistas privilegiadas al 'pit lane' y a la pista, permitiendo vivir la Fórmula 1 a escasos metros de la acción. Un entorno diseñado para empresas, invitados y personalidades, donde deporte, tecnología y experiencia van de la mano.

Según el ritmo previsto

"El edificio, cuya construcción está al cargo de la empresa Eiffage Construcción, se integrará directamente con los pabellones existentes de Ifema Madrid, creando conexiones directas entre edificios, escaleras y ascensores accesibles y tendrá vida más allá de la celebración del Gran Premio. Cuando se apaguen los semáforos de la Fórmula 1 el próximo 13 de septiembre, esta infraestructura formará parte de la actividad diaria y necesidades habituales de Ifema Madrid, revalorizando el área de Convenciones Sur del recinto ferial, así como sus pabellones 1 y 2", destaca el comunicado emitido por la organización.

De forma paralela a este hito en la construcción del circuito de Madring, los trabajos en la parcela de Valdebebas continúan desarrollándose conforme al calendario previsto. A comienzos del mes de diciembre se inició el asfaltado de la primera capa base del trazado, un paso fundamental en la configuración de la pista. En los próximos meses se ejecutarán las capas restantes, la intermedia y la de rodadura