La Comunidad de Madrid reconoce 20 focos de gripe aviar desde septiembre que han afectado a gallinas, ocas o cigüeñas

La Comunidad de Madrid ha detectado desde septiembre hasta 20 focos de gripe aviar en la región, según recogía este lunes el boletín oficial de la región (BOCM). La cuantificación de los lugares en los que se han detectado aves enfermas, y potencialmente transmisoras de esta enfermedad que puede ser letal para los animales, llega en medio de la polémica generada por la detección de cientos de cigüeñas muertas en el Manzanares. Ante ello, el Gobierno regional ha adoptado medidas sanitarias de salvaguardia para prevenir la difusión de la gripe aviar en un total de 18 municipios de la región.

El primer foco se detectó en aves silvestres (dos ocas) en Alcobendas, y el primer caso en aves de corral se confirmó el 1 de octubre en una explotación de gallinas ponedoras de Valdemoro. A lo largo de los meses de octubre y noviembre se han confirmado focos de aves silvestres en los municipios de Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Madrid (parque de El Retiro), Villamanrique de Tajo, Getafe, Ciempozuelos, Torres de la Alameda, Chinchón, San Martín de la Vega y Madrid (parque de La Gavia) y en aves cautivas en Torrejón de Velasco y Ciempozuelos.

El 11 de diciembre de 2025 se han confirmado cuatro nuevos focos en cigüeñas en Getafe-Perales del Río, Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid.

Prohibiciones en 18 localidades

Las medidas de salvaguardia se aplicarán en 18 municipios: Alcorcón, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Campo Real, Getafe, Leganés, Loeches, Madrid (zona sureste y zona suroeste), Majadahonda, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la Vega, Velilla de San Antonio y Villaviciosa de Odón y estarán vigentes hasta el 11 de enero de 2026.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior prohíbe usar pájaros de los órdenes anseriformes y charadriiformes como reclamo de caza, así como criar patos y gansos con otras especies de aves de corral.

También queda prohibido criar aves de corral al aire libre. Se autoriza el mantenimiento en exterior solo si se colocan dispositivos que impidan la entrada de aves silvestres y se alimentan y abrevan las aves bajo cubierta o refugio.

Entre otras medidas, está prohibido suministrar agua a las aves de corral procedente de depósitos donde puedan acceder aves silvestres, salvo si el agua recibe tratamiento para inactivar el virus.

Además, en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en cualquier centro de concentración de animales, lo que incluye certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales.